36 700€, voilà le prix de base du Volkswagen T-Roc hybride en version 136 chevaux et finition Life. Une addition qui le place au-dessus de tous ses concurrents « full hybrides » : un petit Toyota Yaris Cross de 116 chevaux démarre à 29 500€ avant remise et son grand frère le C-HR demande au moins 35 750€ en version 140 chevaux. Le Honda HR-V de 131 chevaux débute à 35 290€ et la différence devient énorme quand on compare aux nouveaux arrivants chinois : 23 490€ pour un MG ZS Hybrid + de 195 chevaux, 23 990€ pour un Chery Tiggo 4 de 224 chevaux, 25 990€ pour son cousin plus « léché » le Jaecoo 5 pareillement motorisé.

L’addition grimpe même à 43 700€ au minimum pour notre T-Roc hybride de 170 chevaux, uniquement disponible en finitions Style et R-Line. Un record dans la catégorie des SUV compactes hybrides non rechargeables ! Heureusement, Volkswagen France propose d’office une remise de 3 600€ sur le T-Roc hybride Life, doublé d’une aide à la reprise de 2 500€.

A retenir : techniquement irréprochable mais cher

De nos premiers essais et même s’il faudra attendre des relevés de consommation plus poussés, ce nouveau système « full hybride » de Volkswagen semble irréprochable à l’usage même s’il décevra les adeptes de la conduite « one pedal ». Le SUV compact allemand semble capable de baisser facilement sa consommation urbaine sous les 5 litres aux 100 et les performances en version de 170 chevaux laissent penser que la version 136 chevaux suffira sans doute. On l’espère, en tout cas, car son addition même une fois remisée se situe tout en haut de la catégorie : il coûte 10 000€ de plus que les rivaux chinois et coiffe aussi légèrement les références de chez Toyota. Il peut certes compter sur des qualités dynamiques excellentes, une habitabilité satisfaisante (malgré le coffre raboté) et une bonne ergonomie intérieure en plus de posséder peut-être la meilleure interface numérique de sa catégorie. Est-ce suffisant pour justifier un tel écart de prix ? A vous de voir, sachant que Volkswagen France proposera par ailleurs des loyers à partir de 269€ par mois en LLD de trois ans avec 30 000 km et un premier loyer de 4 000€ « aide à la reprise déduite ».

Caradisiac a aimé

L'agrément du système hybride et sa consommation en ville

L'habitabilité préservée

Le typage dynamique

Caradisiac n'a pas aimé

Le prix élevé

L'absence de mode à forte régénération pour les adeptes du genre

La perte de volume de coffre