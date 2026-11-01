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Volkswagen T-roc 2

Essai

Le nouveau Volkswagen T-Roc « full hybride » n’arrive pas trop tard, mais il est très cher

Dans Ecologie / Electrique / Voitures hybrides

Cédric Pinatel

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3. Notre avis sur le Volkswagen T-Roc Hybrid 170 et son prix

 

Le nouveau Volkswagen T-Roc « full hybride » n’arrive pas trop tard, mais il est très cher

36 700€, voilà le prix de base du Volkswagen T-Roc hybride en version 136 chevaux et finition Life. Une addition qui le place au-dessus de tous ses concurrents « full hybrides » : un petit Toyota Yaris Cross de 116 chevaux démarre à 29 500€ avant remise et son grand frère le C-HR demande au moins 35 750€ en version 140 chevaux. Le Honda HR-V de 131 chevaux débute à 35 290€ et la différence devient énorme quand on compare aux nouveaux arrivants chinois : 23 490€ pour un MG ZS Hybrid + de 195 chevaux, 23 990€ pour un Chery Tiggo 4 de 224 chevaux, 25 990€ pour son cousin plus « léché » le Jaecoo 5 pareillement motorisé.

L’addition grimpe même à 43 700€ au minimum pour notre T-Roc hybride de 170 chevaux, uniquement disponible en finitions Style et R-Line. Un record dans la catégorie des SUV compactes hybrides non rechargeables ! Heureusement, Volkswagen France propose d’office une remise de 3 600€ sur le T-Roc hybride Life, doublé d’une aide à la reprise de 2 500€.

A retenir : techniquement irréprochable mais cher

De nos premiers essais et même s’il faudra attendre des relevés de consommation plus poussés, ce nouveau système « full hybride » de Volkswagen semble irréprochable à l’usage même s’il décevra les adeptes de la conduite « one pedal ». Le SUV compact allemand semble capable de baisser facilement sa consommation urbaine sous les 5 litres aux 100 et les performances en version de 170 chevaux laissent penser que la version 136 chevaux suffira sans doute. On l’espère, en tout cas, car son addition même une fois remisée se situe tout en haut de la catégorie : il coûte 10 000€ de plus que les rivaux chinois et coiffe aussi légèrement les références de chez Toyota. Il peut certes compter sur des qualités dynamiques excellentes, une habitabilité satisfaisante (malgré le coffre raboté) et une bonne ergonomie intérieure en plus de posséder peut-être la meilleure interface numérique de sa catégorie. Est-ce suffisant pour justifier un tel écart de prix ? A vous de voir, sachant que Volkswagen France proposera par ailleurs des loyers à partir de 269€ par mois en LLD de trois ans avec 30 000 km et un premier loyer de 4 000€ « aide à la reprise déduite ».

Caradisiac a aimé

  • L'agrément du système hybride et sa consommation en ville
  • L'habitabilité préservée
  • Le typage dynamique

Caradisiac n'a pas aimé

  • Le prix élevé
  • L'absence de mode à forte régénération pour les adeptes du genre
  • La perte de volume de coffre

Les chiffres clés

Volkswagen T-roc 2 II 1.5 HYBRID 170 STYLE BVA7
Généralités  
Finition STYLE
Date de commercialisation 05/08/2026
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois
Dimensions  
Longueur 4,37 m
Largeur sans rétros 1,82 m
Hauteur 1,57 m
Empattement 2,62 m
Volume de coffre mini 340 L
Volume de coffre maxi 1 212 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 1 589 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Hybride essence électrique
Puissance fiscale 9 CV
Moteur 4 cylindres , + moteur électrique
Cylindrée 1 498 cm3
Puissance 170 ch
Couple 310 Nm à 2 000 trs/min
Boîte de vitesses Automatique
Nombre de rapports 7
Roues motrices AV
Performances / consommation  
Vitesse maximum 180 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 8.5 s
Volume du réservoir 40 L
Emissions de CO2 116 g/km (wltp)
Bonus malus max 125
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