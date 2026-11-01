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Volkswagen T-roc 2

Essai

Le nouveau Volkswagen T-Roc « full hybride » n’arrive pas trop tard, mais il est très cher

Dans Ecologie / Electrique / Voitures hybrides

Cédric Pinatel

5  

5. Fiche technique du Volkswagen T-Roc hybride 170

 

Le nouveau Volkswagen T-Roc « full hybride » n’arrive pas trop tard, mais il est très cher

Les chiffres clés

Volkswagen T-roc 2 II 1.5 HYBRID 170 STYLE BVA7
Généralités  
Finition STYLE
Date de commercialisation 05/08/2026
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois
Dimensions  
Longueur 4,37 m
Largeur sans rétros 1,82 m
Hauteur 1,57 m
Empattement 2,62 m
Volume de coffre mini 340 L
Volume de coffre maxi 1 212 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 1 589 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Hybride essence électrique
Puissance fiscale 9 CV
Moteur 4 cylindres , + moteur électrique
Cylindrée 1 498 cm3
Puissance 170 ch
Couple 310 Nm à 2 000 trs/min
Boîte de vitesses Automatique
Nombre de rapports 7
Roues motrices AV
Performances / consommation  
Vitesse maximum 180 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 8.5 s
Volume du réservoir 40 L
Emissions de CO2 116 g/km (wltp)
Bonus malus max 125
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