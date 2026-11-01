Le nouveau Volkswagen T-Roc « full hybride » n’arrive pas trop tard, mais il est très cher
4. Notre note du Volkswagen T-Roc hybride 170 face à la concurrence
Le Volkswagen T-Roc hybride (à partir de 136 chevaux et de 36 700€ avant remises) s'évalue dans la catégorie des SUV full hybrides compacts qui compte :
-Le Toyota C-HR (à partir de 140 chevaux et 35 750€ avant remises).
-Le Toyota Yaris Cross (à partir de 116 chevaux et 29 500€ avant remises), certe plutôt "citadin".
-Le MG ZS Hybrid + (195 chevaux, à partir de 23 490€ avant remises).
-Le Chery Tiggo 4 (224 chevaux, à partir de 23 990€).
-Le Jaecoo 5 (224 chevaux, à partir de 25 990€).
-Le Honda HR-V (131 chevaux, à partir de 35 290€ avant remises).
|Volkswagen T-Roc Hybride 170
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Consommation : données constructeur
|Consommation : relevés Caradisiac
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Agrément boîte
|Amortissement
|Dynamisme
|Emissions polluantes à l'usage
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Note globale :
|14 /20
Photos (13)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération