Le Volkswagen T-Roc hybride (à partir de 136 chevaux et de 36 700€ avant remises) s'évalue dans la catégorie des SUV full hybrides compacts qui compte :

-Le Toyota C-HR (à partir de 140 chevaux et 35 750€ avant remises).

-Le Toyota Yaris Cross (à partir de 116 chevaux et 29 500€ avant remises), certe plutôt "citadin".

-Le MG ZS Hybrid + (195 chevaux, à partir de 23 490€ avant remises).

-Le Chery Tiggo 4 (224 chevaux, à partir de 23 990€).

-Le Jaecoo 5 (224 chevaux, à partir de 25 990€).

-Le Honda HR-V (131 chevaux, à partir de 35 290€ avant remises).