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Volkswagen T-roc 2

Essai

Le nouveau Volkswagen T-Roc « full hybride » n’arrive pas trop tard, mais il est très cher

Dans Ecologie / Electrique / Voitures hybrides

Cédric Pinatel

6  

4. Notre note du Volkswagen T-Roc hybride 170 face à la concurrence

 

Le nouveau Volkswagen T-Roc « full hybride » n’arrive pas trop tard, mais il est très cher

Le Volkswagen T-Roc hybride (à partir de 136 chevaux et de 36 700€ avant remises) s'évalue dans la catégorie des SUV full hybrides compacts qui compte :

-Le Toyota C-HR (à partir de 140 chevaux et 35 750€ avant remises).

-Le Toyota Yaris Cross (à partir de 116 chevaux et 29 500€ avant remises), certe plutôt "citadin".

-Le MG ZS Hybrid + (195 chevaux, à partir de 23 490€ avant remises).

-Le Chery Tiggo 4 (224 chevaux, à partir de 23 990€).

-Le Jaecoo 5 (224 chevaux, à partir de 25 990€).

-Le Honda HR-V (131 chevaux, à partir de 35 290€ avant remises).

Volkswagen T-Roc Hybride 170
Budget
  • 6.29
  • 6.29
  • 6.29
  • 6.29
  • 6.29
 
Pratique
  • 7.11
  • 7.11
  • 7.11
  • 7.11
  • 7.11
 
Rapport prix/équipements
  • 7.33
  • 7.33
  • 7.33
  • 7.33
  • 7.33
 
Sur la route
  • 7.22
  • 7.22
  • 7.22
  • 7.22
  • 7.22
 
Sécurité
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
 
Note globale : 14 /20
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