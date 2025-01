À Marseille, une Clio neuve désossée par des voleurs

La Renault Clio de dernière génération fait parfois parler d'elle pour de mauvaises raisons. Pour preuve, voici l'histoire d'une Renault Clio V hybride fraîchement livrée et déjà démontée par des voleurs dans un parking sous-terrain à Marseille. Un exemplaire qui rejoint hélas la longue liste des Clio désossées en France depuis plusieurs mois.

Un vol dès le premier soir

Les délinquants n'attendent pas longtemps avant de repérer et d'attaquer la citadine polyvalente survoltée. Dès le premier soir, les malfaiteurs démontent la caméra de recul du véhicule. Après une visite à l'atelier pour en réinstaller une autre, nouveau coup dur : les voleurs s'attaquent cette fois au réservoir pour le siphonner. Jamais deux sans trois, le propriétaire de cette voiture n'est pas au bout de ses surprises. Le pire reste à venir.

De la plaque d'immatriculation jusqu'au système hybride

Après une telle série noire, difficile d'imaginer que les voleurs iront plus loin. Et pourtant : un peu plus tard, le Marseillais découvre sa Clio avec le nez démonté. Une vision spectaculaire immortalisée en photo par le propriétaire médusé. Le cliché permet de constater qu'il manque, entre autres, la plaque d'immatriculation, le pare-chocs avant, le capot, une grande partie du système hybride, des pièces du moteur thermique ainsi que l'éclairage. La voiture est désormais dans un garage en attente du passage de l'expert : "elle est inaccessible pour 3 mois, en espérant qu'elle ne soit pas considérée comme épave" s'inquiète la victime.

La Clio, une cible de choix pour les voleurs

L'année dernière, plusieurs cas similaires faisaient couler beaucoup d'encre avec parfois des opérations de grande envergure : neuf Clio se voyaient désossées sur un parking en un soir au Havre en septembre 2024. Dans le même registre, un habitant de Saint-Étienne trouvait sa Clio démontée deux fois en deux mois l'été dernier. Exaspéré, le Stéphanois indiquait vouloir changer de marque.