A Paris, Macron a lâché son Renault Rafale pour le DS 7

Le Président de la République française roule désormais en SUV blindé. Et il a l’embarras du choix : depuis 2022, il peut compter sur le DS 7 Elysée, version adaptée aux besoin du plus haut fonctionnaire français avec notamment un empattement allongé et une carrosserie blindée.

A l’occasion du défilé du 14 juillet cette année, Emmanuel Macron a paradé dans un autre nouveau véhicule présidentiel : un Renault Rafale, lui aussi spécialement adapté à sa fonction. Disposant d’une calandre à la finition spécifique, équipé des petits fanions tricolores et surtout d’une carrosserie entièrement blindée elle aussi (avec des jantes de 20 pouces et des pneumatiques renforcés), ce Rafale aurait pu revenir sur le devant de la scène à l’occasion du Mondial de l’automobile de Paris où le président était attendu.

Le DS 7 Elysée est de retour

Eh bien non. Comme vous pouvez le voir sur les images prises de loin par notre photographe Eddy Clio, Emmanuel Macron est venu au Mondial de l’auto à l’arrière du Ds 7 Elysée et non pas du Rafale. Il y a deux ans, déjà, c'est le véhicule qu'il avait utilisé pour se rendre sur l'évènement. Anecdotique, l’information rappelle en tout cas que les berlines ont disparu du parc de véhicules présidentiels. La prochaine DS 8, attendue pour la fin de l’année, pourrait-elle servir aussi aux déplacements du Président ? A condition qu’elle reçoive une version thermique ou hybride, le 100% électrique restant peut-être incompatible avec les contraintes de ce genre de missions.