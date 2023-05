À vous de choisir le camouflage du prochain Peugeot 3008

Le camouflage des futurs modèles prend une place de plus en plus importante. Initialement prévu pour masquer les lignes d’un modèle, il est davantage mis en avant avec internet et les réseaux. Les constructeurs n’hésitent plus à les mettre en avant et proposent même des essais de prototypes avec ce type de décors. Mais Peugeot va plus loin puisqu'il propose désormais à des personnes "lambda" de pouvoir choisir sa prochaine tenue.

Le futur 3008, déjà aperçu plusieurs fois lourdement camouflé, va changer de robe, avant sa présentation en septembre prochain. Ainsi, les designers ont conçu dix motifs arborant des formes et couleurs différentes. C’est ensuite au grand public de choisir celui qu’il préfère. Du 15 au 31 mai, Peugeot donne donc le choix via divers réseaux sociaux (facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn). Les six camouflages qui recevront le plus de votes seront fabriqués courant juin et viendront recouvrir les 3008 qui participeront à des essais de mise au point sur route ouverte.

Mais ce n’est pas tout. Du 1er juillet au 15 août, toutes les personnes qui le croiseront sur la route sont invitées à le prendre en photo et à poster les images sur les réseaux, accompagnées du hashtag #camocatch. Une poignée d’entre eux seront conviés à venir l’essayer en avant-première début 2024.

Un Peugeot 3008 de nouvelle génération

Ce prochain Peugeot 3008 fera entièrement peau neuve puisqu’il inaugurera la nouvelle plateforme STLA du groupe Stellantis. Il aura droit à une version entièrement électrique, mais ne se privera pas totalement des énergies fossiles. En effet, il est prévu qu’il bénéficie de petits moteurs de 136 ch associés à une architecture 48 Volts, ainsi que de versions hybrides rechargeables.