Abarth 600e, enfin une petite électrique qui pique ?

L’Abarth 600e n’existe officiellement qu’en une seule version, la Turismo, facturée 44 900 €. L’écart de prix avec la Fiat 600e s’élève à 9 000 €, ce qui est considérable. Toutefois, ce tarif inclut une vraie préparation : jantes alu de 20, butées hydrauliques, différentiel Torsen et sièges intégraux Sabelt. Ce à quoi on ajoute une dotation similaire à celle de la Fiat : clim auto (monozone), aides à la conduite légales plus le régulateur de vitesse actif, volant en Alcantara, écran central de 10.25 pouces complété d’une réplication de smartphone sans fil, système audio à 6HP, projecteurs full-LED, chargeur embarqué de 11 kW, câble T3, voire prise USB à l’arrière. Mais les aides à la conduite un peu avancées ou même les pleins phares automatiques demeurent en supplément…

Pour 4 000 € supplémentaires, on s’offre la Scorpionissima qui est en réalité un pack d’options. Pourquoi ? Pour continuer à bénéficier du bonus ! Outre une puissance portée à 280 ch, ce pack comporte les baquets mixtes cuir/Alcantara, à réglages électriques côté conducteur, le GPS, l’ouverture des portes sans clé, le hayon mains libres, le pare-brise chauffant, le chargeur de smartphone par induction, la synthèse de bruit façon échappement, le pédalier alu, les étriers peints en jaune, les seuils de porte spécifiques, les vitres arrière surteintées ou encore les tapis de sol. On aurait tort de s’en priver !

Le point techno : le pack qui pique Le pack Scorpionissima comporte une synthèse de bruit d’échappement, rappel à l’activité initiale d’Abarth. Comportant des haut-parleurs à l’intérieur comme à l’extérieur, elle produit une sonorité plutôt réaliste. Celle-ci, très marquée à l’arrêt et à basse vitesse, émane uniquement de l’arrière de la voiture : amusant car pour l’avant, où se trouve le moteur, rien n’a été prévu. Ensuite, à partir de 80 km/h, le son diminue puis finit par s’estomper avec la vitesse. Seulement, il est progressif : on aurait aimé qu’il simule des changements de rapports, tant qu’à jouer au kéké.