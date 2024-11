Abarth 600e, enfin une petite électrique qui pique ?

La concurrence : encore rare

Dans la catégorie des petites sportives électriques dotées de 5 portes, on trouve d’abord l’Alfa Romeo Junior Veloce 280, quasi-identique techniquement à l’Abarth, et facturée 46 900 € en 280 ch uniquement. C’est la rivale la plus dangereuse car elle coûte 2 000 € de moins que la Scorpionissima ! On peut aussi compter l’Alpine A290 220 ch, moins chère (41 700 €) mais pas du tout aussi affûtée dynamiquement. Dans ce contexte, l’Abarth se situe assez favorablement. On ne peut s’empêcher de lorgner du côté de Tesla, où le Model Y Grande Autonomie Propulsion, aussi performant et bien plus autonome que l’Abarth et ses rivales, ne coûte que 42 900 €. Je sais, ce SUV n’est ni petit ni sportif, mais il pousse à se demander pourquoi nos électrolatines typées GTI sont si chères…

A retenir : une vraie sportive !

Par l’excellence de son châssis parfaitement mis au point et ses accélérations très musclée, l’Abarth 600e se pose en vraie sportive. Mieux, sa grande efficacité dynamique se double d’un confort de roulement certes ferme mais appréciable, de sorte que sa conduite se révèle particulièrement agréable. L’insonorisation, globalement acceptable et l’équipement complet sur la Scorpionissima renforcent cette impression qu’on a ici la nouvelle génération de GTI. Mais le doute s’installe. Pas à cause de l’habitabilité limitée ou de la finition très banale, ni même du prix trop élevé. Non, le souci reste l’autonomie trop juste qui interdit à l’Abarth cette polyvalence qui a contribué au succès des petites sportives. On n’atteindra jamais ne serait-ce que les 200 km à 130 km/h sur autoroute, et la vitesse de recharge, trop juste, ne pourra contrebalancer ce défaut… Alors, à qui s’adresse l’Abarth 600e ? Une version réellement typée piste et allégée (ce qu’aurait dû être la Scorpionissima qui devrait plutôt s’appeler Confortissima) apporterait un début de réponse.

Caradisiac a aimé

Le châssis très réussi

La belle efficacité sportive

Le confort préservé

Les performances énergiques

L’agrément de conduite

Le freinage puissant et endurant

Les commandes parfaitement paramétrées

Les très bons sièges

Le look sympa

Caradisiac n'a pas aimé

L’autonomie trop juste

La recharge pas assez rapide

Le prix élevé

La finition moyenne

L’habitabilité arrière réduite

L’ergonomie parfois agaçante