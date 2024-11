Accident mortel dans Paris : la faute au chauffeur du taxi, pas sa Tesla 

L’accident avait fait beaucoup parler et des sociétés de transport avaient même immobilisé leurs véhicules de la marque Tesla par précaution dans les jours suivants : en décembre 2021, le conducteur d’une Tesla Model 3 (chauffeur de taxi) avait tué un cycliste et blessé 21 autres personnes après avoir puissamment accéléré au volant de sa berline électrique dans une rue de Paris. Il avait alors expliqué que sa voiture avait accéléré toute seule, sans possibilité de la freiner.

Très vite, des rapports d’expertise (et celle de Tesla) avaient plutôt mis en cause le comportement du chauffeur de taxi qui se serait trompé de pédale. Ce que confirme le nouveau rapport du bureau d’enquête sur les accidents de transport (BEA-TT) dévoilé par les journalistes du Parisien. Il précise que le chauffeur de taxi n’a jamais appuyé sur la pédale de frein et qu’il avait le pied sur celle de l’accélérateur pendant toute la phase de l’accident.

Des signaux de la voiture « déstabilisants »

Le rapport essaie aussi d’expliquer comment le conducteur a pu avoir des réactions aussi mauvaises en de pareilles circonstances. Il note que pour une raison inconnue, la voiture a déclenché son système de freinage d’urgence de façon intempestive (probablement en ayant cru voir approcher un danger). Les experts pensent qu’à ce moment-là, le conducteur a appuyé sur la pédale d’accélérateur et, désorienté par le déclenchement du freinage automatique, était certain d’avoir son pied sur celle du frein. Les mêmes experts ont contacté Tesla pour que les enseignements de cet accident soient tirés.

Le chauffeur de taxi de 61 ans reste mis en examen sous contrôle judiciaire en attendant la suite de l’instruction.