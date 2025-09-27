Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Alain Descat (Stellantis France) : "DS est une marque installée, et en phase de renouvellement"

Dans Salons / Salon de Lyon

Pierre-Olivier Marie

Alain Descat veille aux destinées de DS, Alfa Romeo et Lancia en France. Le salon de Lyon nous donne l’opportunité de faire le point sur les perspectives des marques qu’il dirige pour la France.

DS est l’un des stands les plus en vue au salon de Lyon, et le doit notamment à la présence de deux exemplaires de son dernier modèle, le grand SUV électrique baptisé N°8 qui revendique jusqu’à 750 d’autonomie et prend place sur un segment premium des flottes qui comprend déjà 50% d’électrique. Celui-ci côtoie les trois autres modèles de la gamme, que sont les DS7 et DS3 Crossback, ainsi que la DS4 Crossback tout récemment restylée. "C’est une proposition extrêmement compétitive avec ses 450 km d’autonomie électrique", souligne Alain Descat, patron des marques premium du groupe Stellantis pour la France. Et celui-ci de rappeler qu’avec ses 170 points de vente en France, Ds dispose du plus gros réseau dans le premium : "c’est une vraie fierté de voir cette marque bien installée et en phase de renouvellement."

Un renouvellement qui concerne aussi Alfa Romeo, 115 ans cette année, et dont le Junior connaît un bon démarrage commercial, avec 25% des immatriculations assurés par la motorisation électrique. Pour autant, les fidèles de la marque continuent d’apprécier les qualités des Giulia et Stelvio : "elles sont plébiscitées par nos clients, on a des versions diesel peu malussées ".

Enfin, la nouvelle Lancia Yspilon reçoit un bon accueil d’après Alain Descat, qui précise que la citadine italienne, disponible en électrique et en hybride, est déjà distribuée à travers une vingtaine de concessions.

