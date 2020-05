Alfa Romeo Giulia et Stelvio QV MY20 : coup double

A défaut d’offrir un véritable restylage à la Giulia (berline) et au Stelvio (SUV), Alfa Romeo a lancé dernièrement une mise à jour appelée MY20, entendez par le millésime 2020. La firme italienne présente aujourd’hui les dérivés Quadrifoglio Verde de ses modèles, à savoir les plus puissants. A cette occasion, le constructeur a organisé une conférence de presse à distance, coronavirus oblige, pour signaler que la berline et le SUV frappés du trèfle à quatre feuilles promettent des sensations sportives en accord avec la philosophie du constructeur italien qui fête ses 110 ans cette année.

Dans la veine des versions « civiles », les Alfa Romeo Giulia et Stelvio QV reçoivent une console centrale redessinée avec notamment un logement pour smartphone équipé de la recharge par induction ainsi qu’une interface de système multimédia revue sous forme de widget. Le volant et le levier de vitesses sont désormais recouverts de cuir et les ceintures de sécurité accordables à la couleur de la carrosserie. Prochainement, un nouveau revêtement en cuir micro-perforé sera proposé en option pour les sièges sport à réglages électriques.

Une inédite ligne d'échappement Akrapovic carbone/titane fait son arrivée

A l’extérieur, les nouvelles Alfa Romeo Giulia et Stelvio Quadrifoglio adoptent des feux arrière à LED surteintés brunis et une finition noire brillante. Enfin, de nouvelles jantes de 21’’ spécifiques à la Quadrifoglio font leur apparition sur le Stelvio. Un coloris en référence au passé glorieux de la marque vient rejoindre les rouge « Villa d’Este 6C », et Ocre « Junior GT ». Il s’agit du « Vert Montreal ».

Sous le capot, pas de changement, les deux modèles reconduisent le V6 2.9 biturbo de 510 ch qui expédie la Giulia à 100 km/h en 3,9 s et le Stelvio en 3,8 s. Ce bloc généreux et musical peut gagner en décibels grâce à l’arrivée, en option, d’une inédite ligne d'échappement Akrapovic carbone/titane, à deux modes de sonorité. Il sera désormais possible de contrôler en permanence vos performances via les nouvelles fonctionnalités disponibles sur l’écran multimédia : température des principaux systèmes mécaniques, répartition du couple, pression turbo et puissance utilisée en temps réel.

Alfa Romeo a profité de cette conférence de presse en ligne pour nous présenter le spot publicitaire assez drôle que vous pouvez retrouver ci-après. L’égérie de la marque au Biscione et pilote de l’écurie de F1 Kimi Raikkonen (que nous avons récemment interviewé) est au feu rouge, au volant d’un Stelvio QV avec femme et enfants. Un jeune homme se présente à côté, aux commandes d’une Dodge Viper et toise le SUV. Raikkonen baisse sa vitre, passe le sélecteur en mode Sport, le Stelvio change alors de sonorité puis le Finlandais fait signe au jeune qu’il est prêt. Le feu passe au vert et la Viper avance à une allure… de sénateur.

Comme les versions grand public, les dérivés « QV » reçoivent un système de conduite autonome de niveau 2. Le conducteur peut laisser la voiture contrôler l'accélérateur, les freins et la direction dans certaines conditions spécifiques, via des systèmes électroniques assurant une surveillance continue. Enfin, niveau prix, l’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 2020 est disponible à la commande à partir de 88 900 € et l’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 2020 débute à 98 000 €.