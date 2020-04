Alfa Romeo : les livrées de la Giulia GTA

Les prix italiens de la nouvelle Alfa Romeo Giulia GTA sont désormais connus : ils débutent à 175 000 € pour la version GTA et 180 000 € pour la GTAm, la variante plus radicale (banquette arrière supprimée, habitacle allégé, sièges baquets avec harnais, barre antiroulis spécifique...). Un tarif coquet lorsque l'on sait que la variante la plus chère actuellement en France (Nürburgring) est à 124 000 € et que le prix de base de la Giulia QV est à 84 900 €.

A ce prix, les 500 chanceux (la Giulia GTA est limitée à un demi milliers d'exemplaires en Europe) auront droit au choix parmi d'intéressantes livrées. En plus des trois teintes (Rosso GTA, Bianco Trofeo, Verde Montreal), le catalogue comporte des décorations en hommage à d'anciennes gloires d'Alfa Romeo : Sprint GTA, GTA 1300 Junior, 1750 GTAm.

La personnalisation ira plus loin pour les clients avec le choix des couleurs pour les étriers de frein, les ceintures de sécurité, les surpiqûres de sièges et d'autres pièces. De petites attentions sympathiques pour une berline affûtée revendiquant 540 ch, toujours avec le V6 suralimenté.