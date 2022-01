Alfa Romeo réorganise les gammes Giulia et Stelvio

Depuis l’arrêt de la production de la Giulietta, et dans l’attente de l’arrivée du Tonale, prévue à l’été, les Giulia et Stelvio sont les deux seuls modèles inscrits au catalogue Alfa Romeo. Lancés, respectivement, en 2016 et 2017, ces deux modèles ne sont toutefois pas de prime jeunesse et mériteraient bien un restylage digne de ce nom. Mais de telles retouches ne sont pas au programme de la marque qui se contente, en ce début d’année, de remodeler leurs gammes.

Il s’agit, pour des raisons économiques, d’uniformiser l’offre dans les différents pays européens. Désormais, seules cinq finitions sont au tarif : Super et TI sont les versions ''élégantes'', Sprint et Veloce leurs pendants dynamiques, tandis que la Quadrifoglio conserve son statut de porte-étendard. Au passage, la dotation de série est revue à la hausse avec l’arrivée, sans supplément, du chargeur de smartphone à induction, du régulateur de vitesse adaptatif ou encore de la face avant sportive dite Veloce. En parallèle, toutes les Alfa Romeo sont désormais garanties durant 3 ans, dans la limite de 120 000 km.

Mécaniquement, on ne note aucune évolution. La gamme s’étend donc toujours de 160 à 210 ch en diesel et de 200 à 510 ch en essence. Seules modifications notables, le Stelvio 2.2 Diesel 190 ch et la Giulia 2.0 Turbo 280 ch sont désormais uniquement disponibles en combinaison avec la transmission intégrale Q4.

Ces évolutions ne sont pas sans incidence sur les prix puisque la Giulia ne s’offre désormais pas à moins de 45 600 € (+ 2 100 € par rapport à la version 2021) tandis que le premier prix du Stelvio passe à 49 500 € (+ 2 500 €).