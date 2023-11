Alfa Romeo veut battre le Porsche Cayenne avec un gros SUV électrique

Alfa Romeo ne commercialise actuellement aucune voiture électrique si l’on met de côté la très exclusive 33 Stradale, proposée aux clients dans une version à zéro émission pour ceux qui ne veulent pas du V6 bi-turbo. Mais vous le savez, les choses doivent énormément changer dans les années à venir pour le constructeur italien dont les futures nouveautés offriront toutes des variantes électriques (et feront même totalement l’impasse sur les déclinaisons thermiques à partir de la seconde moitié de la décennie).

Parmi ces futures nouveautés électriques, Alfa Romeo prépare un petit SUV urbain cousin du récent Fiat 600e. La marque prépare également un remplaçant direct du Stelvio et probablement un modèle plus compact à plus long terme. Ce n’est pas tout : Alfa Romeo planche sur un gros modèle taillé pour rivaliser avec les Porsche Cayenne, BMW iX et autres Lotus Eletre.

Plus bas que les concurrents

Le patron Jean-Philippe Imparato a donné quelques détails sur ce futur gros SUV électrique qui reposera sur la version « Large » de la plateforme STLA. Il précise que l’engin sera un peu plus bas que les modèles du segment actuel afin de privilégier les économies d’énergie (et sans doute la sportivité). On ne connaît pas encore ses caractéristiques techniques exactes, mais on sait que cette STLA Large pourra accueillir jusqu’à trois moteurs et développer une puissance cumulée de 1 000 chevaux avec 800 kilomètres d’autonomie maximale. Et Alfa Romeo mise beaucoup sur ce modèle pour augmenter sa pénétration sur les marchés chinois américains. Son lancement est prévu pour l’année 2027.