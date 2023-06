Antoine Dufilho et ses sculptures démentes aux 24 Heures

Quel plateau les amis ! L’ogre Toyota, dernier vainqueur et favori de la course, ferraillera cette année avec les Ferrari, Porsche, Peugeot, Glickenhaus, Cadillac et autres Alpine pour une édition du centenaire d’ores et déjà mémorable.

Mais l’épreuve s’annonce particulièrement riche aussi par ses à-côtés, parmi lesquels on citera les deux œuvres exposées dans l’enceinte du circuit par le plasticien Antoine Dufilho, artiste dont Caradisiac vous a déjà parlé par le passé.

Le public pourra ainsi découvrir ses réinterprétations de voitures de course, en l’occurrence des Ferrari P4 (1967) et Porsche 910 (1966-67), «sculptures en mouvement » (appréciez l’oxymore) grâce à leur originale conception en lamelles d’aluminium qui crée un effet assez saisissant quand on tourne autour.

C’est particulièrement réussi sur la Porsche, dont la couleur et la forme même changent en fonction de l’angle sous lequel on la considère, et ce par un procédé ingénieux. Chaque face de ces lamelles est d’une couleur différente, ce qui modifie la teinte de l’objet en fonction du côté selon lequel on le considère.

Il s’opère de plus une réflexion du jaune vers le bleu, pour créer ce qui s’apparente à une illusion d’optique évoquant la vitesse. Des oeuvres à découvrir au petit matin, vers 7 heures, quand vous n'aurez plus tout à fait les yeux en face des trous après avoir vu les voitures tourner toute la nuit...