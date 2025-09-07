Attention, la nouvelle Renault Clio va surprendre

L’actuelle Renault Clio de cinquième génération a été lancée sur le marché en 2019. A l’époque, on lui reprochait sa trop grande ressemblance à l’extérieur avec la précédente mouture, même si elle progressait sensiblement à l’intérieur tant en technologie qu’en qualité de finition. D’ailleurs dans ses premières années, elle s’est fait dominer par sa rivale la Peugeot 208 qui est même devenue la reine du marché automobile européen en 2021.

Mais depuis ce temps, le rapport de force s’est un peu inversé entre les deux rivales de toujours : devenue un peu plus « agressive » depuis son restylage de mi-carrière, la Renault Clio de cinquième génération a progressivement rattrapé la Peugeot 208 avant de la dépasser en France et dans le reste de l’Europe.

Une grosse rupture

Et pourtant vous le savez, cette Renault Clio s’apprête à faire peau neuve. La marque au losange a donné rendez-vous à ce lundi à partir de 17h30 pour la présentation officielle de la Clio de sixième génération, organisée dans le cadre du salon de Munich 2025.

Pour l’instant, elle conserve un drap afin de cacher ses lignes. Mais sa signature lumineuse laisse déjà deviner un gros changement de design et sur internet, des fuites laissent apparaître un véhicule esthétiquement en totale rupture avec la précédente mouture. Nous n’avons pas le droit de faire plus de commentaires sur le sujet pour le moment, car l’un de nos journalistes a déjà vu et filmé la voiture en échange du respect d’un « horaire d’embargo » à respecter. Mais attention, demain c’est la grande journée de la Clio !