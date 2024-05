Quelle Renault Clio (restylée) choisir ?

Tout le monde connaît la Renault Clio ! C'est la voiture française la plus vendue de tous les temps avec 16 millions d’exemplaires vendus depuis la première génération en 1990. Il est difficile de passer à côté de la star de Renault. Et pourtant la cinquième génération dévoilée en 2019 a toujours du mal face à la Peugeot 208 au style plus agressif et n’a pas pu récupérer son titre de voiture la plus vendue en France. C’est pour tenter de remédier à cela que le Losange s’est décidé à lui offrir un restylage pour le moins important en ce qui concerne la partie avant. On trouve ainsi un nouveau logo enserré dans une calandre à damiers chromés, les projecteurs évoluent tout comme les feux de jour qui sont en forme de boomerang ou de demi-losange.

En fonction de la finition, le bouclier peut être lisse comme sur la finition d’entrée de gamme, ou bien équipé d’une sorte de lame verticale qui est en gris mat sur la finition la plus huppée appelée « Esprit Alpine » et de la même couleur que la carrosserie sur le milieu de gamme (Techno). La poupe quant à elle ne change pratiquement pas si ce n’est que les feux adoptent une coque translucide. Au passage, Renault a revu la gamme complète de son modèle en la simplifiant avec trois finitions (Evolution, Techno et Esprit Alpine). Malgré tout la Renault Clio 5 Phase 2 conserve une belle gamme de motorisations (même si elle perd le 1.3 TCe de 140 ch) avec en entrée de gamme un bloc atmosphérique SCe de 65 ch, puis un TCe de 90 ch, elle conserve aussi le bloc bicarburation (essence/GPL) TCe de 100 ch, et se dote également d'un bloc diesel Blue dCi de 100 ch (car les gros rouleurs ne peuvent s’en passer) et d'une motorisation hybride de 145 ch.

Dans l’habitacle les modifications sont limitées. L’instrumentation numérique est désormais livrée de série, mais pour avoir un vrai « virtual cockpit » de 10 pouces il faudra prendre l’option avec la finition Techno ou choisir la finition Esprit Alpine avec laquelle cet équipement est de série. Sinon, il faut se contenter d’une simple instrumentation numérique de 7 pouces. Même chose pour l’écran multimédia qui est en 7 ou 9,3 pouces selon la finition ou l’option choisie. Il est dommage que le système multimédia soit toujours l’Easy Link (avec compatibilité Android Auto et Carplay) qui est souvent décrié pour sa lenteur, Renault aurait pu adopter l’OpenR pour sa Clio. La finition est toujours d’une belle qualité, les assemblages ne souffrent aucune critique et les matériaux sont cossus (mais planche de bord est en plastique dur pour l’entrée de gamme, moussé pour les autres). On est bien installé à bord, avec à l’arrière suffisamment d’espace pour que deux adultes se sentent à l’aise, à condition qu’ils ne dépassent pas les 1,80 m ou leurs genoux frotteront sur les dossiers des sièges avant. On apprécie toujours les nombreux espaces de rangement qui sont souvent vastes (boîte à gants, vide-poche central et accoudoir modulable).

Au volant de la Renault Clio on apprécie la justesse des réglages et la précision de son châssis. La Renault Clio 5 Phase 2 procure beaucoup de plaisir à son conducteur ou sa conductrice en restant solidement campée sur ses appuis, ne prenant pas de roulis et absorbant sans problème tous les reliefs de la chaussée. Le rapport dynamisme/confort est d’un haut niveau et seule la direction à assistance électrique est sujette à critique, car elle aseptise les sensations au volant. Avec ce lifting les prix sont eux aussi (et malheureusement) en évolution et grimpent de 100 à 300 €, le constructeur compense ainsi la nouvelle norme GSR 2 qui exige de nouveaux équipements de sécurité active. Les tarifs débutent à 18 700 € pour l’entrée de gamme SCe 65 ch et vont jusqu’à atteindre les 27 700 € pour le haut de gamme Esprit Alpine équipé du moteur Full Hybrid de 145 ch.

La Renault Clio 5 Phase 2 en dix points