Essai - Renault Clio GPL (2020) : solution miracle ?

Peu répandu chez nous, que ce soit dans le catalogue des constructeurs ou dans les stations-service, le GPL ne manque pourtant pas d’atouts. L’arrivée de cette carburation avait même permis à la Dacia Sandero de devenir un temps la chouchoute des acheteurs français. Il faut dire que le gaz liquéfié a tout de la solution miracle : émissions de particules fines en baisse (tout comme celles de CO2), plein nettement moins cher, carte grise à prix réduit voire gratuit dans certaines régions…

Bref, il n’y a que du bon. À tel point que Renault en vient à proposer cette solution sur les dernières générations de Clio et Captur récemment testé par nos soins. Tout comme les Sandero et Duster, la petite au losange le propose sur son 1.0 TCe de 100 ch, disponibles en finition Zen, Intens et Initiale Paris. L’autre bonne nouvelle, c’est que profiter de cette double carburation ne coûtera pas plus cher à l’achat : 18 400 € (+2 500 € pour passer en Intens, 23 600 € pour Initiale Paris). Pourquoi s’en priver ? Surtout qu’à l’usage, cette Clio y gagne également.

Au démarrage, la Clio ne s’alimente qu’au sans-plomb. Il faut presser le bouton situé sur la jauge du réservoir de GPL pour changer de mode. À part quelques cliquetis inaudibles à bord, la transition se fait en totale transparence. On aurait aimé une commande moins engoncée (en dessous du volant sur la gauche), et surtout une lisibilité plus claire de la jauge qui indique le niveau de gaz restant à l’aide de diodes.

Au démarrage, et lors des évolutions en ville, la Clio GPL dévoile un autre avantage : en proposant 10 Nm de couple 750 tr/min plus bas que les versions 1.0 TCe classique (170 Nm à 2000 tr/min), elle corrige le léger creux connu sur cette motorisation. Ce n’est pas le jour et la nuit, mais ce petit regain de vitalité fluidifie la conduite. Toujours ça de pris. Côté consommations, elles augmentent sensiblement en GPL. Comptez près de 8,5l/100 km. C’est beaucoup, certes. Mais ce carburant est vendu en moyenne 40% moins cher en stations. Davantage taxé que par le passé, il reste une très bonne affaire à environ 90 centimes le litre (en région parisienne).

Dès lors que les réserves de gaz sont consommées, la Clio repasse automatique en mode sans-plomb, sans le moindre sursaut. Et cela va arriver fréquemment en raison du petit réservoir dédié au gaz : seulement 32 litres. De quoi parcourir environ 300 km. S’entament ensuite les réserves de carburant classique, offrant à la petite française une autonomie de grande routière. Là encore, un avantage. Reste que les stations-service proposant du GPL sont encore rares sur nos routes, avec seulement 1 600 points de vente sur les 12 000 existants sur notre territoire. Des applications dédiées font très bien le job quand il s’agit de se mettre en quête de gaz.. Pour le reste, on retrouve toutes les qualités de cette cinquième génération de Clio. À savoir un habitacle tiré à quatre épingles, plutôt spacieux et des qualités routières de tout premier ordre.