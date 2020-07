Essai - Dacia Duster ECO-G 100 (2020) : stop affaire!

A retenir SUV familial Moteur essence /GPL 100 ch A partir de 12 490 € Pas de malus

Les années passent, et le succès du Duster ne se dément pas. Le SUV franco-roumain se maintient constamment dans le top 20 des ventes en France, avec comme principaux atouts un style réussi et un rapport prix/prestations des plus compétitifs. Sur son segment de marché, il se vend mieux que son « cousin » le Renault Kadjar et n’est devancé, d’un point de vue commercial, que par les productions Peugeot (3008/5008) et Citroën (C5 Aircross).

Toujours soucieux de préserver le pouvoir d’achat de sa clientèle, Dacia est depuis longtemps un adepte du Gaz de Pétrole Liquéfie, ou GPL, carburant dont l’intérêt économique n’est plus à démontrer avec un tarif moyen, au moment où nous publions cet essai, de 0,83 € par litre, soit 0,42 € de moins que pour du SP 95.

Jusqu’à l’an dernier, le Duster « à gaz » était animé par un bloc 4 cylindres 1.6 115 ch atmosphérique qui ne brillait ni par ses performances ni par sa sobriété. Celui-ci laisse maintenant sa place à un très moderne bloc tricylindres 999 cm3 turbocompressé, et cette version présente l’avantage de s’afficher au même tarif que la 1.0 TCe qui, avec le même moteur, se voit affligée d’un malus variant de 50 à 190 € selon le niveau de finition.

Le Duster GPL échappe à cette surtaxation, et ajoute à cela une exonération totale ou partielle des frais d’immatriculations selon les régions. Autre point fort, une installation « usine » qui permet de bénéficier de la même garantie 3 ans / 100 000 km que les autres modèles de la gamme Dacia.

Sous le capot, le bloc 1.0 TCe gagne 10 Nm de couple en se « GPL-isant ». Hélas, lesdits Nm s’évanouissent instantanément à l’accélération. La version GPL rend en effet 1,9 seconde à la version essence dans l’exercice du 1000 mètres départ arrêté (soit 36,2 s contre 34,3), après avoir concédé 7 dixièmes dans les 400 premiers mètres (19,5 s contre 18,8s).

Vous nous objecterez à raison que l’on n’achète pas un Duster pour faire le zouave entre deux feux rouges, et que le niveau de performances globale reste tout à fait acceptable dans le cadre de l’utilisation paisible à laquelle est vouée l'engin.

Reste que ce véhicule à vocation familiale sera souvent amené à évoluer avec enfants, armes et bagages à bord. Il conviendra ainsi de régulièrement jouer du levier de vitesse pour relancer la mécanique dans les montées. Et dans les lignes droite, où l’aiguille du compte-tours pointe à 3 400 tr/mn quand on évolue aux 130 km/h réglementaires, on apprécierait de disposer d’un sixième rapport permettant d’abaisser niveau sonore et consommations.

Des consommations qui se sont élevées à 7,2 l/100km de sans plomb et 8,9 l de GPL au terme de notre essai (le rendement énergétique du gaz est inférieur), valeurs raisonnables qui permettent d’espérer un rayon d’action total supérieur à 1000 km. On regrette au passage que la greffe du système de bicarburation s'accompagne de la suppression de la fonction "consommation moyenne" sur l'ordinateur de bord.

Sur la route, on retrouve les qualités du Duster : la direction offre une bonne consistance, le freinage fait preuve de mordant et les suspensions, parfaitement calibrées pour un réseau routier roumain à la qualité incertaine (ainsi que la rédaction avait pu le constater lors d’un grand road-trip consacré à la marque), offrent un confort de bon aloi en gommant très efficacement les raccords de la chaussée. Tant mieux, car les sièges manquent de moelleux.