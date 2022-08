Au Japon, des voitures électriques Nissan et Mitsubishi moins chères que la Dacia Spring

La voiture électrique la moins chère du marché français est actuellement la Dacia Spring. Proposée à partir de 19 800€, elle revient au minimum à 14 454€ une fois son bonus écologique déduit. A ce prix, vous disposez d'une petite citadine de 44 chevaux capable de parcourir 230 kilomètres en utilisation mixte d'après sa fiche d'homologation, grâce à des batteries d'une capacité de 27,4 kWh. Un prix serré mais qui reste au-dessus de celui d'une citadine Sandero à la fois plus performante, plus confortable et plus spacieuse se négociant à 13 100€ avec un bon niveau d'équipement. Au Japon, on trouve désormais des voitures électriques moins chères que cette Dacia Spring.

Mitsubishi et Nissan viennent en effet d'y lancer deux nouvelles autos répondant à la réglementation des kei-cars, équipées pour la première fois d'un groupe motopropulseur 100% électrique au lieu de l'habituel petit moteur thermique de 660 cm3 dont la puissance ne peut légalement pas dépasser 64 chevaux. La Nissan Sakura et la Mitsubishi eK X EV, deux cousines partageant les mêmes pièces techniques de base, ne mesurent que 3,4 mètres de long et 1,48 mètre de large pour se conformer aux normes de cette catégorie permettant de bénéficier de nombreux avantages fiscaux. Une fois les aides d'état engrangées, ces nouvelles petites autos électriques vendues un peu plus de 17 000€ en entrée de gamme ne coûtent que 1,78 million de Yen, soit environ 13 000€. Nos confrères des Echos parlent même de 10 000€ toutes aides déduites, en ajoutant celles des collectivités territoriales en plus de celles du gouvernement. Ce serait quasiment 50% de moins qu'une Dacia Spring après bonus !

Des prestations tout sauf ridicules

Comparées à celles de notre Dacia Spring, les performances annoncées sont loin d'être ridicules. Les deux Japonaises revendiquent en effet une puissance maximale de 63 chevaux et un couple de 195 Nm, ainsi qu'une autonomie maximale de 180 kilomètres (selon une norme différente de notre système WLTP) grâce à leurs batteries de 20 kWh. La Sakura et la eK XEV peuvent par ailleurs se recharger à 80% en 40 minutes sur un chargeur rapide, ou en huit heures sur une prise normale. Elles sont moins grosses que la Dacia (3,4 mètres de long contre 3,7 mètres) mais leur silhouette de minispace promet une habitabilité intéressante. La planche de bord affiche également une technologie moderne. Bref, de parfaites voitures électriques d'entrée de gamme sur le papier. Alors, faudrait-il ces kei-cars d'un nouveau genre sur notre marché ?