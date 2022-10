Au Japon, le Honda Jazz passe au restylage et ose la version RS

Lancée au Japon en 2019, la Honda Jazz de quatrième génération n'est commercialisée que depuis 2020 en Europe. Mais la citadine aux airs de monospaces passe déjà par la case restylage au pays du soleil levant. Un restylage très discret sur le plan esthétique avec une face avant seulement retouchée au niveau du bouclier et une calandre à l'habillage différent.

Outre la reconduction de la version Crosstar ressemblant toujours à une sorte de crossover, cette Jazz restylée -qu'on appelle Fit au Japon- reçoit surtout une inédite finition « RS » au style très agressif. Un peu dans l'esprit des anciennes versions Mugen exclusives au marché japonais, elle arbore un kit carrosserie à l'allure sportive composé de boucliers enveloppants et saillants, de jantes spécifiques et même de jupes latérales. Des modifications esthétiques ne modifiant en rien les performances, même s'il y a tout de même une suspension aux réglages plus fermes. La présentation intérieure, qui ne change pas par rapport au Jazz/Fit d'avant restylage, devient elle aussi un peu plus « sportive » dans cette finition RS qui pourrait rester exclusive au marché japonais.

Plus de chevaux sous le capot

La version hybride gagne quelques chevaux en plus sous le capot à l'occasion de ce restylage, avec un groupe motopropulseur désormais fort de 123 chevaux au lieu de 109 sur le modèle actuellement commercialisé sur notre marché. Les versions 100% thermiques évoluent aussi un peu mais elles resteront sans doute bannies du Vieux Continent. La Honda Jazz commercialisée en Europe bénéficiera de ces améliorations techniques et esthétiques d'ici l'année prochaine, mais le modèle actuel restera au catalogue quelques mois de plus. Il démarre à 24 050€ dans la finition Élégance.