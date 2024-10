La nouvelle Audi A5 peut-elle définitivement enterrer l’A4 ?

Cette nouvelle berline se met à jour en termes d’équipements, mais pouvait-il en être autrement ? La version de base Design profite de la navigation connectée, de la grande dalle intégrant les deux écrans, du hayon motorisé, de la recharge par induction (15 W), des sièges avant chauffants, mais à réglage manuel…

Le deuxième niveau, Business Executive, ajoute la climatisation à trois zones, le Pack Tech (caméra de recul, régulateur adaptatif, feux de route automatique…), les sièges sport ou encore les jantes de 18 pouces.

Vient enfin le niveau S line avec le châssis sport, le pack extérieur et intérieur S line, les jantes de 19 pouces, le volant sport, le pédalier en aluminium, les seuils de porte avant en aluminium, le ciel de toit en tissu noir…

À cela s’ajoutent plusieurs packs, dont le Pack Tech uniquement disponible sur l’entrée de gamme facturé 4 420 € : caméra de recul, régulateur adaptatif, alerte de sortie de voie, feux de route automatique, climatisation à trois zones, Audi sound system…

Le Pack Tech Plus est facturé 2 780 € sur Business Executive et S line et 3 600 € sur la S5. Il comprend les caméras périmétriques, l’alerte de sortie de voie avec pilotage semi-automatique en cas d’urgence, l’écran passager, la clé digitale, les projecteurs Matrix LED ou encore les lave-projecteurs.

Enfin, le Pack Tech Pro s’échange contre 6 030 € sur Business Executive et S line, et contre 7 100 € sur S5 avec l’assistant de conduite adaptatif plus, les feux arrière numériques OLED, la suspension pilotée, le volant à réglage électrique, les sièges avant et arrière chauffants…