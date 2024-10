La nouvelle Audi A5 peut-elle définitivement enterrer l’A4 ?

L’Audi A5 2.0 TFSI 204 ch a été évalué notamment face aux BMW Série 4 Gran Coupé (420i), Mercedes Classe C (C 200), mais aussi par rapport aux anciennes générations d’Audi A4 et A5.

A5 2.0 TFSI 230 ch S line Budget







Coût d'achat







Bonus/malus







Consommation : données constructeur







Courroie de distribution/chaîne







Cote attendue







Durée de la garantie







Fiabilité attendue/coût de réparations







Pratique







Qualité de la finition







Rangements







Modularité







Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)







Places AR : longueur aux jambes







Places AR : largeur aux coudes







Places AR : garde au toit







Plancher plat







Rapport prix/équipements







Aides à la conduite







Conduite (liaisons au sol)







Confort







Multimédia







Style intérieur







Style extérieur







Sur la route







Agrément moteur







Agrément boîte







Amortissement







Dynamisme







Insonorisation







Maniabilité







Performance







Position de conduite







Sécurité







Degré maximal d'autonomie







Freinage







Systèmes de sécurité







Visibilité périphérique







Note globale : 13,7 /20 Explication des critères de notation