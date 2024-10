La nouvelle Audi A5 peut-elle définitivement enterrer l’A4 ?

La concurrence : essentiellement allemande

En ressemblant les anciennes A4 et A5, cette nouvelle Audi rencontre un nouvel adversaire, la version Gran Coupé de la Série 4. Elle est également équipée d’un hayon, avec un gabarit similaire et une finition un peu plus léchée, mais au tarif débutant nettement plus haut : à partir de 54 250 €, tout en étant moins puissante (184 ch). À noter également que sa gamme de motorisation est un peu plus riche et qu’elle bénéficie d’une variante électrique.

Chez Mercedes, la Classe C ne se montre pas aussi pratique, à cause de sa classique malle. Elle est aussi vendue plus cher, comme la BMW, à partir de 54 600 € (C 200d). L’Allemande bénéficie également d’une gamme plus riche, même si celle de l’Audi va également s’étoffer.

En France, on pourrait la comparer à la Citroën C5 X aux dimensions proches et à l’architecture identique avec son hayon. Vendue moins cher (à partir de 40 110 €), elle ne peut soutenir la comparaison en termes de motorisations puisqu’à ce prix, vous devez vous contenter du moteur PureTech de 130 ch. Toutefois, il est possible de disposer d’une grande berline sans dépenser une fortune.

À retenir : une auto devenue agréable pour le conducteur et les passagers

En devenant A5, l’ancienne A4 devient une familiale recommandable. Si le volume de son coffre régresse, il devient plus facile à charger. Quant à la déclinaison Avant, sa soute fait mieux, mais ne bouscule pas les champions du secteur, comme c’est toujours le cas chez Audi.

Ce sont davantage les passagers arrière qui se réjouiront de cette nouvelle silhouette, et surtout de l’empattement de 2,90 m. L’espace pour les jambes est réellement appréciable et la garde au toit suffisante.

Bonne nouvelle, le conducteur profite pleinement de cette nouvelle plateforme (PPC) à la direction bien ajustée et suffisamment communicative, doublée d’un châssis dynamique, confortable et réellement plaisant à mener. On peut toutefois regretter un moteur trop discret en caractère, et qui doit faire face à un poids élevé. Enfin, il reste le système d’exploitation, performant et plutôt facile à utiliser.

Au final, cette A5 coche beaucoup de cases et devrait donner du fil à retordre à la concurrence, surtout grâce à ses tarifs ajustés et un équipement technologique complet.

Caradisiac a aimé

Le châssis plaisant

La direction douce et communicative

Le compromis confort/comportement

L'équipement technologique

L'habitabilité arrière

L'accessibilité du coffre

Les tarifs bien placés

Caradisiac n'a pas aimé

Le moteur sans caractère

Les performances moyennes

Le poids élevé

Certains plastiques décevants

Les rangements peu volumineux

Le volume du coffre en retrait (banquette en place)