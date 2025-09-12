Avec leur offre intéressante, Citroën tente de regagner votre confiance

Scandale des airbags Takata, problèmes à répétition du moteur PureTech, certains possesseurs de Citroën en veulent beaucoup au constructeur. Au-delà de cette marque, c’est tout le groupe Stellantis qui cherche à rassurer ses clients. Il faut dire que le groupe a vu ses ventes baisser de 11 % sur le premier semestre en Europe. La marque aux chevrons fait encore pire que l’ensemble du groupe : 13 %

Il faut donc sortir le contrat de confiance. À l’occasion des portes ouvertes qui se tiennent ce week-end, Citroën propose des offres de leasing sans apport avec quatre ans d’entretien et d’assistance inclus sur l’ensemble de sa gamme (hors VU). Voilà qui permet de voir l’avenir plus sereinement, du moins pendant quatre années. Cette offre est effective jusqu’à la fin du mois et se cumule au programme Citroën We Care qui étend la garantie du véhicule jusqu’à 8 ans et 160 000 km (VP et VU), à condition que l’entretien soit effectué en temps et en heure dans le réseau de la marque. Détail qui a son importance, cette garantie étendue ne comprend que le moteur, la boîte, la transmission et la chaîne de traction. Ainsi, les problèmes au multimédia, à l'éclairage ou à la climatisation par exemple sont exclus.

Voici les offres de location de Citroën incluant l’entretient et l’assistance :

Modèles thermiques :

C3 Aircross : à partir de 259 €/mois (LLD 48 mois/40 000 km, sans apport)

C3 : à partir de 229 €/mois (LLD 48 mois/40 000 km, sans apport)

C4 : à partir de 329 €/mois (LLD 48 mois/40 000 km, sans apport)

C5 Aircross MHEV : à partir de 449 €/mois (LLD 48 mois/40 000 km, sans apport)

C5 Aircross You MHEV : à partir de 479 €/mois (LLD 48 mois/40 000 km, sans apport)

Modèles électriques :

ë-C3 : à partir de 245 €/mois (LLD 48 mois/40 000 km, sans apport)

ë-C3 Aircross : à partir de 282 €/mois (LLD 48 mois/40 000 km, sans apport)

ë-C4 à partir de 335 €/mois (LLD 48 mois/40 000 km, sans apport)

ë-C4 X : à partir de 388 €/mois (LLD 48 mois/40 000 km, sans apport)

ë-Berlingo : à partir de 406 €/mois (LLD 48 mois/40 000 km, sans apport)

Ami : à partir de 62 €/mois (LLD 48 mois/40 000 km, sans apport)

Un leasing social identique

Citroën continue de mettre en avant le leasing social, même si les offres sont identiques, la ë-C3 débute toujours à 95 €/mois, le ë-C3 Aircross à 119 €/mois, la ë-C4 à 179 €/mois et le ë-Berlingo à 149 €/mois.

À noter enfin que la marque propose des offres sur les véhicules utilitaires, uniquement ceux en stock. Ainsi, le Berlingo Van M débute à 159 € HT/mois (1er loyer de 5 850 € HT), le Jumpy à 199 € HT/mois (1er loyer de 6 900 € HT) et le Jumpy Tôlé à 239 € HT/mois (1er loyer de 8 350 € HT).