Aviar R67 : une Mustang associée à une Tesla par des Russes

Étonné par le SUV branché Ford Mustang Mach-E ? Voici un véhicule un peu plus insolite baptisé Aviar R67. Cette auto originaire de Russie abrite sous sa carrosserie de Ford Mustang Fastback un ensemble mécanique de grande trois volumes Tesla Model S.

Le fondateur d'Aviar Motors Aleksey Rachev indique à l'occasion de la présentation de ces premiers rendus : "j'aime les années 60. Du côté du charisme et du style, il n'y a rien de comparable. À propos de la Mustang, sa silhouette puissante et agressive est immédiatement reconnaissable. Son look sur la route attire toujours des regards admiratifs. Nous avons essayé de réinterpréter l'esprit légendaire de cette voiture des années 60 de manière moderne."

La fiche technique de l'Aviar R67 promet grâce à deux moteurs électriques délivrant une puissance cumulée de 870 chevaux un 0 à 100 km/h abattu en 2,2 secondes avant d'atteindre une vitesse de pointe de 250 km/h. Une autonomie de 507 kilomètres et une prise compatible avec les superchargeurs Tesla sont aussi de la partie. Un premier prototype prendra prochainement la route. La commercialisation suivra ensuite avec un tarif sans aucun doute assez élevé.