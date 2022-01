Baromètre des ventes : le top 30 des utilitaires vendus aux flottes en 2021

La semaine dernière, nous vous présentions les 30 voitures particulières (VP) préférées des entreprises françaises en 2021, ou plus exactement les modèles neufs les plus immatriculés. Cette fois, c’est sur le segment des véhicules utilitaires légers (VUL), sur les trente premiers là aussi, que se porte notre attention.

Master, Kangoo et Trafic : Trio gagnant pour Renault

Le Renault Master a une fois encore bien porté son nom l’an dernier dans les parcs automobiles des professionnels. Pour la deuxième saison consécutive, le fleuron au losange a remporté le classement des mises à la route avec 24 383 unités à son actif. Il a été suivi de près par sa consœur Kangoo, autre fidèle tête d’affiche de ce palmarès. La fourgonnette a ainsi conservé sa médaille d’argent de 2020 en s’adjugeant 22 766 exemplaires. Renault ne s’est pas arrêté là en 2021. Le constructeur a en effet placé sur la troisième marche son incontournable Trafic (22 024 unités), l’autre « quadra » du groupe (avec le Master).

Derrière ce trio gagnant, Stellantis a clairement donné le change, avec d’abord ses Peugeot Partner (4e avec 18 379 immatriculations) et Expert, puis un peu plus loin avec son valeureux Boxer (9e avec 11 999 spécimens). Trois représentants du paddock Citroën ont su en outre s’intercaler avec brio : le Berlingo (6e avec 16 844 suffrages), la C3 « société » (7e) et le Jumpy (8e).

Des Français, mais aussi Ford, Mercedes, Iveco ou encore Toyota

Alors que la 10e place est revenue à la Renault Clio V gamme « utilitaires », c’est le Ford Transit Custom (11e avec 8 488 prises) qui a marqué l’entrée en lice dans ce top 30 de plusieurs modèles étrangers. Le Mercedes Sprinter notamment qui, en outsider averti, a pu se hisser à la 13e position. Son partenaire Vito a suivi son sillage légèrement en retrait, obtenant une 18e place avec 5 940 immatriculations. Le bagad international a ensuite poursuivi son offensive avec la dernière génération du Fiat Ducato, qui s’est classée 19e.

Le palmarès expose également les bons chiffres obtenus par deux variantes de l’Iveco Daily (20 et 29e) mais aussi par les best-sellers de Volkswagen, le Transporter tout d’abord (21e), puis le Crafter (23e). Enfin, parmi les autres VUL étrangers qui ont marqué les esprits en 2021, il faut retenir la présence du Toyota Hilux (25e avec 2 860 exemplaires) ainsi que celle du Ford Ranger (28e). Tous deux ont incarné l’an dernier les seuls pick-up de cette partie de tableau. Le fourgon Nissan NV400, quant à lui, a fermé la marche, 30e avec 2 526 nouvelles unités intégrées dans les flottes.

Top 30 des VUL neufs les plus immatriculés en 2021 au service des flottes - Source AAA Data