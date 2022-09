Bientôt un coup de pouce financier pour les salariés de Renault ?

Avec un taux d’inflation de 5,8 % en juillet dernier, selon les chiffres de l’INSEE, le coût de la vie est en nette augmentation, et cela ne devrait pas s’arranger dans les prochaines semaines.

Face à ces difficultés, il semble que la direction de Renault soit prête à faire un geste en faveur du pouvoir d’achat de ses salariés. Une réunion est d’ailleurs prévue aujourd’hui entre plusieurs organisations syndicales (CFE-CGC, CFDT, FO et CGT) et la direction du constructeur automobile français. Si celle-ci est ouverte au dialogue concernant la revalorisation du pouvoir d’achat de ses salariés, toutes les organisations syndicales représentatives ne sont pas forcément d’accord sur le mode opératoire. Du côté de la CGT, on prône une augmentation des salaires : « Les salaires chez Renault ont beaucoup perdu depuis une dizaine d'années, et les premiers coefficients de la grille sont sous le SMIC » a ainsi argumenté Jean-François Pibouleau, délégué syndical central auprès de nos confrères des Échos.

Selon la publication, les autres syndicats privilégient plutôt le versement immédiat de primes, souhaitant pour cela s’appuyer sur la loi sur le pouvoir d’achat adoptée au mois d’août dernier, ainsi que celui de la prime de partage de la valeur (PPV), ancienne « prime Macron » et unanimement demandée.

Face à ces revendications, la direction de Renault semble ouverte au dialogue et même prête à faire un geste envers ses salariés. Reste à savoir de quelle ampleur.