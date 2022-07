Renault va recruter massivement

Dans une industrie automobile en crise depuis de longs mois, Renault a annoncé une bonne nouvelle à l’issue de son comité social et économique qui s’est tenu jeudi dernier : l’usine de Sandouville, en Seine-Maritime, va recruter jusqu’à 450 salariés dans les prochains mois afin de pouvoir augmenter les cadences de production dès le mois d’octobre.

Une nouvelle qui réjouit Fabien Gloaguen, représentant de FO au sein de l’usine normande : « C’est du jamais vu pour Renault d’avoir une telle cadence. C’est grâce à tous les efforts des salariés. Ces recrutements nous tiennent à cœur pour l’économie du bassin havrais. Cela est précurseur d’avenir pour le site. On espère qu’il y en aura d’autres » (propos rapportés par Paris-Normandie).

100 employés en CDD (contrat à durée déterminée) et 105 en CDI (contrat à durée indéterminée) vont ainsi venir compléter les effectifs actuels de l’usine Renault. 1 631 personnes sont actuellement employées en CDI à Sandouville par la marque au losange, et plus de 900 y travaillent de façon temporaire.

Du côté de Renault, l’optimisme est également de retour : « La crise des semi-conducteurs se résorbe. Nous allons vers un retour à la normale. Nos carnets de commandes sont pleins. »

Outre la production de véhicules Renault, l’usine de Sandouville accueillera aussi une « ferme de batteries » usagées issues de la petite électrique Renault Zoé. Stockées dans des containers à Sandouville, elles y patienteront avant d’être reconditionnées et relancées dans le circuit. L’opportunité pour Renault de se brancher cette énergie sur le réseau de transport d’électricité et d’exploiter jusqu’à 24 kW.

Le ciel s’éclaircit pour Renault.