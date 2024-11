La nouvelle BMW M135 n'est plus une vraie sportive "façon BMW", mais...

Avec un prix de base fixé à 57 250€ et un malus écologique 2024 de 11 803€ au minimum, la nouvelle BMW M135 s’inscrit dans la catégorie des compactes ultra-sportives 4x4 où l’on ne trouve que des modèles allemands accablés par la fiscalité française : la Volkswagen Golf R de 333 chevaux, récemment restylée et affichée 57 860€ (avec 28 413€ de malus écologique français au minimum en 2024). Mais aussi sa cousine l’Audi S3 dotée du même groupe motopropulseur, affichée 63 000€ au minimum avec 51 912€ de malus 2024 dans sa configuration la moins taxée ( ! ). Ainsi que la Mercedes-AMG A35 de 306 chevaux, proposée à partir de 63 649€ avec au minimum 43 179€ de malus écologique 2024. Comparativement, la BMW revient donc moins cher grâce à son grammage CO2 plus serré sur la fiche d’homologation, même si sa consommation réelle reste proche de ses rivales (comptez un peu moins de 10 litres aux 100 en conduite tranquille). Dans cette catégorie, ce malus écologique est sérieusement devenu rédhibitoire !

A retenir : la plus « raisonnable » des sportives compactes 4x4

Les puristes vont snober cette nouvelle M135. Non seulement son moteur n’offre évidemment pas le caractère d’un bon six cylindres BMW, mais il nous paraît même plus effacé que celui d’une Volkswagen Golf R à la mécanique similaire. Efficace en conduite sportive, cette M135 ne devient jamais non plus aussi amusante que sa rivale allemande, cette dernière bénéficiant d’une transmission intégrale plus joueuse. Mais c’est la seule du genre à maintenir un malus écologique français « acceptable » et elle revient au final moins cher que ses rivales. Ceux qui cherchent une compacte 4x4 à hautes performances polyvalente et bien finie s’en contenteront, les autres lorgneront du côté des savoureuses BMW d’occasion comme certains membres de notre rédaction…ou dépenseront beaucoup plus pour les modèles de la gamme restés fidèles au six cylindres. Dans ce dernier cas, il faudra composer avec un malus écologique bien plus sévère, hélas.

Caradisiac a aimé

Les performances sérieuses

Le confort et la finition intérieure

L'efficacité en conduite sportive

Caradisiac n'a pas aimé

Le caractère moteur

La réactivité de la boîte en mode manuel

Le typage très sage de la transmission intégrale, pas très "BMW"