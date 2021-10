BMW M135i xDrive : petites améliorations

Dévoilée il y a deux ans, la troisième génération de la Série 1 est encore loin de passer par la case restylage. Mais BMW n'a pas voulu attendre pour améliorer la variante la plus musclée, la M135i xDrive.

Le constructeur a "affiné les caractéristiques techniques" pour avoir "un comportement routier nettement amélioré", qui permet de mieux exploiter les capacités du moteur, qui reste un quatre cylindres de 306 ch associé à la transmission intégrale xDrive.

D'abord, les valeurs de carrossage des roues avant ont été augmentées pour optimiser l'absorption des forces latérales dans les virages. Ensuite, de nouveaux supports ont été utilisés pour fixer les triangles de suspension avant, tandis que les supports des bras oscillants et de contrôle de l'essieu arrière ont également été redessinés. Enfin, les ensembles ressorts/amortisseurs ont été recalibrés. La marque promet ainsi un meilleur comportement dans les virages.

La marque a par ailleurs revu la sonorité dans l'habitacle. Le son à l'échappement est amplifié par les haut-parleurs de manière plus "authentique". De plus, la M135i est proposée avec de nouvelles couleurs de carrosserie, dont le M Jaune Sao Paulo en photo ici, ainsi que le Frozen Orange et le Frozen Pure Gray. Les clients peuvent faire une demande spéciale auprès du service BMW Individual.