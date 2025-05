BMW va mettre le paquet sur les sportives de rêve

Mercedes-AMG possède une authentique supercar : la One, ce monstre hybride équipé d’un moteur de Formule 1 et voiture de série la plus rapide de la Nordschleife. La marque à l’étoile propose aussi l’AMG GT, une super-sportive 2+2 devenue un peu moins radicale que l’ancienne génération. Chez Audi, la R8 positionnait la marque jusqu’à l’année dernière sur le terrain des super-sportives et son retour n’est pas totalement exclu.

Et chez Bmw, alors ? Certes, la marque à l’hélice propose depuis fort longtemps de nombreuses déclinaisons Motorsport de ses modèles classiques. Mais la marque n’a plus proposé de vraie voiture de sport depuis la légendaire M1 disparue en 1981 (en mettant de côté l’affriolante i8 au physique radical mais à la mécanique plutôt sage).

Bientôt de vraies BMW d’exception

Alors que le BMW XM ne suffisait pas à satisfaire les fans de Motorsport avec sa très lourde carcasse de SUV XXL, il y a une bonne nouvelle pour ceux qui attendent depuis longtemps de vraies voitures de sport BMW.

Non seulement le joli concept-car Skytop dévoilé l’année dernière à la Villa d’Este va être produit en série ultra-limitée (probablement à la façon de la Mercedes-AMG Purespeed), mais BMW Motorsport planche sérieusement sur une supercar.

« C’est dans les plans »

C’est Sylvia Neubauer, vice-présidente de BMW M, qui le confirme aux journalistes anglais d’Auto Express : « une voiture de sport inspirée par la M1 permettra de renforcer l’image de la marque. Ces autos-là ont un effet positif sur l’image et même sur les autres produits de la gamme. Elle figure dans notre futur plan produit », explique-t-elle.

Bref, la BMW M1 va enfin avoir une descendance. Reste maintenant à savoir avec quelle technologie cette future voiture de sport BMW comptera battre la concurrence. Du 100% électrique ou de l’hybride rechargeable ?