Bruxelles, le salon of the year et une année 2025 pleine de nouveautés

Bruxelles, centre de l'Europe automobile

Comme le notait fort justement Pierre-Olivier Marie : il y a plus de nouveautés au salon de Bruxelles qu'au Mondial de l'auto à Paris. En tout, ce sont 5 nouveautés mondiales et 14 premières européennes qui sont à découvrir jusqu'au 19 janvier dans la capitale belge qui devient the place to be. Les constructeurs sont presque tous présents, et on y dénombre 15 marques de plus qu'à Paris. Un raout que Caradisiac ne pouvait manquer et toute l'équipe vous fait visiter le salon comme si vous y étiez.

Découvrez toutes les nouveautés du salon de Bruxelles 2025

Voiture de l'année : bis repetita pour le losange

Renault récidive. Après le Scenic e-tech l'an passé, c'est au tour de la R5 et de sa cousine l'Alpine A290 de décrocher le trophée de la voiture de l'année. La citadine électrique faisait partie des favorites, mais le prix ne garantit pas forcément le succès. Il n'aura pas, en tout cas, permit à sa devancière de remporter les suffrages du public, contrairement à celui des jurés de 22 pays d'Europe.

Retrouvez en détail les résultats du trophée

2025, l'année des gros SUV

Si l'année automobile commence avec les nouveautés dévoilées à Bruxelles, d'autres vont suivre tout au long de l'année. Parmi elles, Paul Pellerin s'est penché cette semaine sur les gros SUV à découvrir en 2025. Parmi elles on retrouve une Smart 5 au design curieux, un BMW IX3 issue de la plateforme neue (grosse) klasse et une Citroën C5 Aircross au dessin plutôt réussi.

Découvrez tous les nouveaux SUV du millésime 2025.

Las Vegas, tech city

Fuyant les frimas, Cédric Pinatel s'est réfugié à las Vegas pour se réchauffer, mais surtout pour parcourir les stands du CES, la grand-messe américaine de la tech. Logiquement, il en est revenu avec un constat : l'élément principal d'une auto n'est plus son moteur, mais son logiciel, surtout, évidemment, sur les modèles électriques. Dans le Nevada, il était bien sûr question de plateforme, mais de celle des logiciels.

Découvrez toutes les nouveautés du CES 2025.