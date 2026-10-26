Ce n'est toujours pas une Alpine : la plus puissante des Renault Clio revient

Les versions routières sportives chez Renault, ça n’existe plus. Même si elle faisait les grandes heures des petites GTI, la Clio RS a disparu du catalogue depuis le passage à la cinquième génération de modèle (au profit de la récente Alpine A290 100% électrique).

Sur les circuits et en rallye, pourtant, la plus méchante des Clio existe toujours : que ce soit dans sa version « Cup » bien connue des amateurs de coupes monomarques circuits ou « rallye », la citadine française reste un modèle incontournable dans l’univers du sport automobile « accessible ».

Bientôt la Clio 6 Rally5

Et ce n’est pas près de s’arrêter : le département de compétition de la marque au losange vient de dévoiler la première image de la future Clio répondant à la réglementation de la catégorie Rally5, basée sur la sixième génération de la citadine routière française.

Il s’agit de la « petite » catégorie des voitures de rallye à deux roues motrices (traction), permettant d’y rouler avec un petit moteur turbo de 1,3 litre au maximum (ou de 1,6 litre en atmosphérique). La Clio Rally5 actuelle (celle de la cinquième génération) développe 180 chevaux et coûte environ 42 000 hors taxes.

Cette nouvelle Clio Rally5 de sixième génération devrait logiquement conserver des chiffres assez proches et elle débutera en compétition l’année prochaine. On imagine qu’une variante « Cup » suivra très prochainement pour remplacer l’actuelle Clip Cup de cinquième génération, qui roule sur tous les circuits de France (et d’Europe).