Complètement fou en version Turbo, le nouveau Porsche Cayenne Electric est meilleur que le thermique

Avec un prix de base fixé à 107 600€ pour sa version à 408 chevaux, le Porsche Cayenne Electric paraît presque « abordable » en comparaison de sa déclinaison hybride rechargeable facturée au moins 118 200€ avec ses 470 chevaux. Même l’énorme Lotus Eletre chinois, certes mieux équipé encore et plus puissant (612 chevaux), est à peine moins cher : 101 590€ en prix de base. Beaucoup moins sportif, le Mercedes EQS SUV (360 chevaux) demande au minimum 150 550€ et se contente toujours d’un circuit électrique à 400 volts.

Le Cayenne Electric Turbo, lui, demande 167 200€. Incapable de rivaliser au registre des performances et de l’efficacité dynamique, le Lotus Eletre 900 Sport (918 chevaux) démarre à 147 990€. Le Cayenne Turbo E-Hybrid (739 chevaux) exige même 190 800€ avant le malus masse français.

A retenir : le meilleur SUV électrique de luxe du marché

Objectivement, ce nouveau Cayenne Electric possède vraiment tout pour convaincre même ceux qui détestent la technologie électrique : spacieux, très confortable, capable de voyager loin avec le minimum de contraintes grâce à sa grande autonomie et sa charge ultra-rapide, il se montre éclatant pour ceux qui aiment aussi profiter des qualités dynamiques d’une Porsche. Sur ce dernier plan, le Cayenne Electric réussit une véritable prouesse par la qualité de son comportement en conduite sportive et les sensations qu’il permet d’expérimenter, surtout dans sa version Turbo aux accélérations vraiment terrifiantes. Quelle ironie : c’est au moment où Porsche revoit à la hausse sa stratégie sur les investissements thermiques qu’il sort son meilleur véhicule électrique familial ! Difficile, sauf pour ceux qui ne peuvent pas brancher leur SUV à la maison et restent allergiques à l’idée même de s’arrêter sur une autoroute pour recharger sa voiture, de favoriser le Cayenne thermique avec de telles qualités intrinsèques. Et d’ailleurs avec ses 3,5 tonnes de poids maximal de remorquage, il peut parfaitement emmener une 911 en voyage…

Caradisiac a aimé

Les performances hallucinantes en version Turbo

De vraies bonnes sensations de pilotage !

Le confort et l’habitabilité

L’autonomie et la capacité de charge rapide

Caradisiac n’a pas aimé

Le coffre pourrait être plus gros

Le style semble clivant

Il n’y a certes pas le ronron du V8