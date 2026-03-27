Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Porsche Cayenne 4

Essai

Complètement fou en version Turbo, le nouveau Porsche Cayenne Electric est meilleur que le thermique

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Cédric Pinatel

12  

6. La fiche technique du nouveau Porsche Cayenne Electric

 

Complètement fou en version Turbo, le nouveau Porsche Cayenne Electric est meilleur que le thermique

Les chiffres clés

Porsche Cayenne 4 IV 442 ELECTRIC 113 KWH
Généralités  
Date de commercialisation 19/11/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km 30 000 km
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois
Dimensions  
Longueur 4,98 m
Largeur sans rétros 1,98 m
Empattement 3,02 m
Volume de coffre mini 781 L
Volume de coffre maxi 1 588 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 2 600 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Electrique
Couple 835 Nm
Puissance moteur 442 ch|trs/min
Autonomie en électrique combinée 578 km
Capacité batterie 113 kWh
Type batterie Lithium-ion Li
Performances / consommation  
Vitesse maximum 230 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 4.8 s
Emissions de CO2 0 g/km (wltp)
Bonus malus max ZERO
Page précédente

Photos (29)

Voir tout

Sommaire

12  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Porsche Cayenne 4

Porsche Cayenne 4

SPONSORISE

Essais Porsche Cayenne 4

Voir tous les essais Porsche Cayenne 4

Guides d'achat 4X4 - SUV - Crossover

Voir tous les guides d'achat

Toute l'actualité Porsche Cayenne 4

Voir toute l'actu Porsche Cayenne 4