Complètement fou en version Turbo, le nouveau Porsche Cayenne Electric est meilleur que le thermique
6. La fiche technique du nouveau Porsche Cayenne Electric
Les chiffres clés
|Porsche Cayenne 4 IV 442 ELECTRIC 113 KWH
|Généralités
|Date de commercialisation
|19/11/2025
|Garantie pièce et main d'œuvre : en km
|30 000 km
|Garantie pièces et main d'œuvre : en mois
|24 mois
|Dimensions
|Longueur
|4,98 m
|Largeur sans rétros
|1,98 m
|Empattement
|3,02 m
|Volume de coffre mini
|781 L
|Volume de coffre maxi
|1 588 L
|Nombre de portes
|5
|Nombre de places assises
|5
|Poids à vide
|2 600 Kg
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Electrique
|Couple
|835 Nm
|Puissance moteur
|442 ch|trs/min
|Autonomie en électrique combinée
|578 km
|Capacité batterie
|113 kWh
|Type batterie
|Lithium-ion Li
|Performances / consommation
|Vitesse maximum
|230 km/h
|Accélération de 0 à 100 km/h
|4.8 s
|Emissions de CO2
|0 g/km (wltp)
|Bonus malus max
|ZERO
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