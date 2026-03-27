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Porsche Cayenne 4

Essai

Complètement fou en version Turbo, le nouveau Porsche Cayenne Electric est meilleur que le thermique

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Cédric Pinatel

12  

5. Notre note du nouveau Porsche Cayenne Electric

 

Complètement fou en version Turbo, le nouveau Porsche Cayenne Electric est meilleur que le thermique

Le nouveau Porsche Cayenne Electric (à partir de 408 chevaux et 107 600€) se place dans la catégorie des grands SUV de luxe électriques qui compte :

-Le Lotus Electre (à partir de 612 chevaux et 101 590€).

-Le Mercedes EQS SUV (à partir de 360 chevaux et 150 550).

Porsche Cayenne Electric
Budget
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
 
Pratique
  • 8.25
  • 8.25
  • 8.25
  • 8.25
  • 8.25
 
Rapport prix/équipements
  • 7.83
  • 7.83
  • 7.83
  • 7.83
  • 7.83
 
Sur la route
  • 8.86
  • 8.86
  • 8.86
  • 8.86
  • 8.86
 
Sécurité
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
 
Autonomie
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
 
Note globale : 15,1 /20
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