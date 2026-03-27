Complètement fou en version Turbo, le nouveau Porsche Cayenne Electric est meilleur que le thermique

Vous connaissez la politique de Porsche en matière d’options et de personnalisation ? Sans surprise, le nouveau Cayenne Electric propose lui aussi une liste impressionnante d’équipements et autres choix esthétiques. Si l’engin embarque tous les équipements qu’on est en droit d’avoir sur un modèle affiché à plus de 100 000€, la facture s’allonge dès que vous voulez ajouter des éléments pour améliorer son dynamisme ou son style. Le dispensable Pack Offroad demande 2 513€, les optiques HD Matrix LED 2 273€, les roues arrière directrices 1 716€ et même les petits cousins sur le dossier des appui-têtes arrière imposent d’ajouter 216€. A noter tout de même que les aides à la conduite de niveau 2 sont de série, mais pas les sonos : 1 362€ pour le système Bose de milieu de gamme, 5 988€ pour le Burgmester haut de gamme.

Si vous allez loin dans le catalogue de personnalisation, vous n'aurez aucun mal à approcher ou dépasser les 1 000€ d'options. Surtout sur les versions S ou Turbo où rien que les freins carbone-céramique et l'Active Ride ajoutent près de 20 000€.