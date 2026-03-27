Complètement fou en version Turbo, le nouveau Porsche Cayenne Electric est meilleur que le thermique
3. La liste des options Porsche est toujours aussi longue sur le Cayenne Electric
Vous connaissez la politique de Porsche en matière d’options et de personnalisation ? Sans surprise, le nouveau Cayenne Electric propose lui aussi une liste impressionnante d’équipements et autres choix esthétiques. Si l’engin embarque tous les équipements qu’on est en droit d’avoir sur un modèle affiché à plus de 100 000€, la facture s’allonge dès que vous voulez ajouter des éléments pour améliorer son dynamisme ou son style. Le dispensable Pack Offroad demande 2 513€, les optiques HD Matrix LED 2 273€, les roues arrière directrices 1 716€ et même les petits cousins sur le dossier des appui-têtes arrière imposent d’ajouter 216€. A noter tout de même que les aides à la conduite de niveau 2 sont de série, mais pas les sonos : 1 362€ pour le système Bose de milieu de gamme, 5 988€ pour le Burgmester haut de gamme.
Si vous allez loin dans le catalogue de personnalisation, vous n'aurez aucun mal à approcher ou dépasser les 1 000€ d'options. Surtout sur les versions S ou Turbo où rien que les freins carbone-céramique et l'Active Ride ajoutent près de 20 000€.
Equipements et options
Version : IV 442 ELECTRIC 113 KWH
Equipements de sécurité
ABS
Airbag conducteur et passager
Contrôle de traction TCS
Système de surveillance de la pression des pneus (TPM)
Points de fixation ISOFIX/I-Size sur les sièges AR extérieurs
Assistance au changement de voie
Assistance au maintien dans la voie avec fonction d'arrêt d'urgence
Assistance aux intersections
Assistance au freinage
Assistance à l'évitement et à l'intersection
Assistance active à la limitation de vitesse
Système d'alarme avec surveillance intérieure
Préparation pour éthylotest antidémarrage
Airbags latéraux AV/AR
Système d'alerte acoustique pour véhicules (AVAS)
Equipements de confort
Verrouillage centralisé
Sièges AV Confort (8 positions, électriques)
Vitres AV électriques
Volant multifonction chauffant en cuir avec sélecteur de mode
Sièges AR électriques (2+1)
Sièges AV chauffants
Points de fixation ISOFIX/I-Size sur les sièges AR extérieurs
Partie inférieure et base des rétroviseurs extérieurs en Noir
Contour des vitres latérales en aluminium
Pare-brise avec vitrage à isolation thermique
Ceintures de sécurité Noir
Ceintures de sécurité automatiques à trois points avec prétensionneur réversible
Volant avec réglage manuel de l'inclinaison et de la hauteur
Aide au stationnement avec vue panoramique 2D
Régulateur de vitesse adaptatif
Climatisation 2 zones avec pré-climatisation au stationnement
Module de navigation pour Porsche Communication Management
Radio numérique (DAB +)
Stationnement automatique avec vue panoramique 2D
Esthétique / Carrosserie
Jantes Cayenne Aero 20"
Jantes peintes en Noir (hautement polies)
Becquet de toit en couleur extérieure et partie inférieure en Noir (finition brillante)
Ciel de toit et montants A/B en tissu
Toit en aluminium
Sans barres de toit
Autres équipements
Baguettes de seuil de porte en aluminium avec désignation du modèle
Pack d'accentuation Noir
ESP
Transmission à vitesse unique
Pack Intérieur Laser en Argent Ombre
Désignation du modèle et désignation latérale "electric" en Argent
Groupe motopropulseur Porsche E-Performance avec moteur synchrone à aimant permanent sur les
Phares matriciels à LED
Sound Package Plus
Boulons de roue antivol
Centre des roues avec écusson Porsche en monochrome
Poignées de portes peintes en couleur extérieure
Bandeau lumineux avec lettering "PORSCHE"
Pare-soleil pour le conducteur et le passager
Pédalier en acier inoxydable
Eclairage d'ambiance et de communication
Tapis de sol AV/AR
Reconnaissance des panneaux de signalisation
Systèmes d'appel d'urgence eCall et bCall
Hayon automatique avec commande gestuelle
Filtre à pollen/particules avec filtre à charbon actif
Fermeture assistée des portières - Soft Close
Protection des piétons
Préparation pour système d'attelage
Servotronic Plus
Suspension pneumatique adaptative avec système de nivellement et réglage de la hauteur avec Porsche
Système de freinage avec étriers de frein Noir
Batterie Performance
Pack mémoire pour le conducteur
Pack Non-Fumeur
Triangle de signalisation
Porsche Connect
Chargeur embarqué AC avec une puissance de charge allant jusqu'à 11kW
Câble de recharge pour recharge sur chargeurs à courant alternatif, longueur 6 m (jusqu'à 22 kW)
Pneumatiques été 20' pouces
Porsche Entry
Porsche Digital Key
Carrosserie SUV
Valve TPM en Noir
Options disponibles
-
BOSE Surround Sound-System:
1416 €
-
Burmester High-End Surround Sound System:
6042 €
-
Rétroviseurs extérieurs peints en Noir (finition brillante):
540 €
-
Climatisation automatique 4 zones:
888 €
-
Sièges AV et AR chauffants:
474 €
-
Ecusson Porsche sur appuis-têtes:
480 €
-
Toit ouvrant panoramique:
1813 €
-
Ceintures de sécurité Rouge Bordeaux:
492 €
-
Jantes peintes en Noir (finition brillante):
1200 €
-
Ecusson Porsche sur appuie-tête AV:
300 €
-
Désignation du modèle peint en Noir (finition brillante):
300 €
-
Porsche Electric Sport Sound:
504 €
-
Vitrage AR fumé:
522 €
-
Vitrage insonorisant et thermo-isolant avec vitrage AR fumé:
1547 €
-
HomeLink (système d'ouverture de porte de garage):
288 €
-
Ventilation des sièges AV:
1067 €
-
Roues AR directrices:
1716 €
-
Kit anti-crevaison:
0 €
-
Contour des vitres latérales en Noir (finition brillante):
347 €
-
Ventilation des sièges à l'AV et à l'AR:
2088 €
-
Rampes de pavillon en aluminium:
587 €
-
Affichage de la boussole sur le tableau de bord:
408 €
-
Jantes peintes en Gris Vésuve:
1200 €
-
Préparation pour Porsche Dashcam:
121 €
-
Suppression de la désignation du modèle:
0 €
-
Jantes peintes en Bleu Indigo:
1200 €
-
Jantes peintes en Rouge Pyro:
1200 €
-
Système de qualité de l'air:
426 €
-
Jantes peintes en Noir (finition satinée):
1200 €
-
Phares HD Matrix LED:
2273 €
-
Extincteur:
151 €
-
Ecran passager:
1968 €
-
Lettering PORSCHE sur l'accoudoir de la console centrale:
323 €
-
Rampes de pavillon en aluminium Noir:
587 €
-
Fixation ISOFIX/I-Size sur la place du passager AV:
60 €
-
Pare-brise chauffant:
732 €
-
Ceintures de sécurité Bleu Arctique:
492 €
-
Volant Sport GT chauffant en Race-Tex avec sélecteur de mode:
444 €
-
Affichage tête haute en réalité augmentée:
2412 €
-
Ceintures de sécurité Beige Calcaire:
492 €
-
Aeroblades en carbone:
3600 €
-
Centre des roues avec écusson Porsche en couleur:
162 €
-
Fond du chronomètre Sport Chrono / Boussole et compte tours en Rouge Bordeaux:
540 €
-
Fond du chronomètre Sport Chrono / Boussole et compte tours en Bleu Arctique:
540 €
-
Bandeau lumineux avec lettering PORSCHE en Noir:
841 €
-
Bandeau lumineux avec lettering "PORSCHE" en Bleu Glacier:
841 €
-
Ecusson Porsche sur l'accoudoir de la console centrale:
323 €
-
Store à enroulement électrique pour les vitres latérales AR:
660 €
-
Sièges Sport Plus adaptatifs (18 positions, électriques):
1638 €
-
Prise 230V dans le coffre à bagages:
157 €
-
Rétroviseurs peints en couleur extérieure:
540 €
-
Ciel de toit et garniture des montants A/B/C en Race-Tex Noir:
1848 €
-
Désignation du modèle sur l'accoudoir de la console centrale:
323 €
-
Poignées de portes peintes en Noir (finition brillante):
240 €
-
Suppression des stickers latéraux:
0 €
-
Fond du chronomètre Sport Chrono / Boussole et du compte-tours en Blanc:
540 €
-
Sièges Confort à l'AV (14 positions, électriques) avec Pack mémoire:
1254 €
-
Jantes en Or Californie:
1200 €
-
Fond du chronomètre Sport Chrono/boussole et du compte-tours en Beige Calcaire:
540 €
-
Volant Sport GT chauffant en cuir avec commutateur de mode:
276 €
-
Drive Assist:
1176 €
-
Préparation à la recharge à induction Porsche:
228 €
-
Coussins confort AR:
216 €
-
Surfaces chauffantes et sièges chauffants AV/AR:
942 €
-
Mood Modes:
240 €
-
Vide-poche amovible:
54 €
-
Aide au stationnement avec vue panoramique 3D et mémorisation du stationnement:
516 €
-
Porte document de bord sur mesure:
768 €
-
Porte-documents personnalisable:
385 €
-
Tapis de sol sur mesure:
1164 €
-
Tapis de sol personnalisés:
581 €
-
Clé du véhicule sur mesure avec étui:
696 €
-
Clés du véhicule personnalisable avec étui:
456 €
-
Clé du véhicule personnalisée peinte avec étui:
456 €
-
Pare-soleil doubles:
107 €
-
Poignées de pavillon en Race-Tex avec coutures décoratives:
841 €
-
Poignées de pavillon en cuir avec coutures décoratives:
841 €
-
Panneaux latéraux de la console centrale en Race-Tex avec coutures décoratives:
1140 €
-
Panneaux latéraux de la console centrale en cuir avec coutures décoratives en couleur:
1140 €
-
Volant Sport GT chauffant en cuir avec inserts en carbone (finition satinée):
900 €
-
Ceintures de sécurité Lavande:
492 €
-
Phares HD-Matrix LED teintés:
2747 €
-
Phares HD Matrix LED en Bleu Glacier:
2747 €
-
Vitrage insonorisant et thermo-isolant AV:
581 €
-
Vitrage insonorisant et thermo-isolant AV avec vitrage AR fumé:
1105 €
-
Etriers de frein en Noir (finition brillante):
827 €
-
Désignation du modèle peinte en couleur extérieure AR:
300 €
-
Désignation du modèle et désignation latérale "electric" peints en couleur extérieure:
300 €
-
Désignation du modèle et désignation "electric" peintes en Noir (finition brillante):
300 €
-
Toit panoramique coulissant à occultation variable:
5280 €
-
Système d'attelage à extension électrique:
1283 €
-
Becquet de toit peint en Noir (finition brillante):
391 €
-
Essuie-glace AR peint en Noir (finition brillante):
204 €
-
Intérieur cuir partiel Noir:
0 €
-
Intérieur en cuir lisse Noir:
3324 €
-
Intérieur en cuir partiel Noir / Beige Calcaire:
361 €
-
Intérieur en cuir lisse bicolore Noir / Lavande:
3923 €
-
Intérieur en cuir lisse bicolore Noir / Gris Magnésium:
3923 €
-
Intérieur en cuir lisse bicolore Noir / Gris sauge:
3923 €
-
Intérieur en cuir lisse bicolore Noir / Rouge Bordeaux:
3923 €
-
Intérieur cuir lisse bicolore Noir / Beige Calcaire:
3923 €
-
Intérieur en cuir Club Espresso:
4667 €
-
Pneumatiques performance été 22":
601 €
-
Jantes peintes en Brun Désert:
1200 €
-
Jantes peintes en Gris Téphra:
1200 €
-
Jantes Cayenne S Aero 20":
1152 €
-
Jantes RS Spyder Design 21":
2334 €
-
Jantes Aero-Design 21":
2334 €
-
Jantes Cayenne Turbo Aero 21":
2334 €
-
Jantes Cayenne Turbo Aero 21":
2694 €
-
Jantes SportEdition Aero 22":
4433 €
-
Jantes Cayenne SportTechno 22":
4500 €
-
Jantes Cayenne Exclusive Design 22 " peintes en Noir (finition brillante) avec Aeroblades:
3834 €
-
Jantes Cayenne Exclusive Design 22 " peintes en Noir (finition satiné) avec Aeroblades:
3834 €
-
Jantes Cayenne Exclusive Design 22 " peintes en Noir (finition brillante) avec Aeroblades:
4433 €
-
Clés du véhicule personnalisables et peintes avec étui:
456 €
-
Peinture métallisé Blanc Carrara:
1164 €
-
Peinture métallisé Gris Dolomite:
1164 €
-
Peinture métallisé Gris Vanadium:
1164 €
-
Peinture métallisé Bleu Algarve:
1860 €
-
Peinture métallisé Or Madère:
1860 €
-
Peinture métallisé Vert Mystique:
1860 €
-
Peinture unie Blanc:
0 €
-
Peinture métallisé Noir Chromite:
0 €
-
Peinture Slate Grey Neo:
3540 €
-
Peinture métallisé Monteverde:
3540 €
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