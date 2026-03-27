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Porsche Cayenne 4

Essai

Complètement fou en version Turbo, le nouveau Porsche Cayenne Electric est meilleur que le thermique

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Cédric Pinatel

14  

3. La liste des options Porsche est toujours aussi longue sur le Cayenne Electric

 

Voilà à quoi ressemble le Cayenne Electric de base sans aucune option.
Voilà à quoi ressemble le Cayenne Electric de base sans aucune option.

Vous connaissez la politique de Porsche en matière d’options et de personnalisation ? Sans surprise, le nouveau Cayenne Electric propose lui aussi une liste impressionnante d’équipements et autres choix esthétiques. Si l’engin embarque tous les équipements qu’on est en droit d’avoir sur un modèle affiché à plus de 100 000€, la facture s’allonge dès que vous voulez ajouter des éléments pour améliorer son dynamisme ou son style. Le dispensable Pack Offroad demande 2 513€, les optiques HD Matrix LED 2 273€, les roues arrière directrices 1 716€ et même les petits cousins sur le dossier des appui-têtes arrière imposent d’ajouter 216€. A noter tout de même que les aides à la conduite de niveau 2 sont de série, mais pas les sonos : 1 362€ pour le système Bose de milieu de gamme, 5 988€ pour le Burgmester haut de gamme.

Si vous allez loin dans le catalogue de personnalisation, vous n'aurez aucun mal à approcher ou dépasser les 1 000€ d'options. Surtout sur les versions S ou Turbo où rien que les freins carbone-céramique et l'Active Ride ajoutent près de 20 000€.

Equipements et options

Version : IV 442 ELECTRIC 113 KWH

Equipements de sécurité

  • ABS

  • Airbag conducteur et passager

  • Contrôle de traction TCS

  • Système de surveillance de la pression des pneus (TPM)

  • Points de fixation ISOFIX/I-Size sur les sièges AR extérieurs

  • Assistance au changement de voie

  • Assistance au maintien dans la voie avec fonction d&#039;arrêt d&#039;urgence

  • Assistance aux intersections

  • Assistance au freinage

  • Assistance à l&#039;évitement et à l&#039;intersection

  • Assistance active à la limitation de vitesse

  • Système d&#039;alarme avec surveillance intérieure

  • Préparation pour éthylotest antidémarrage

  • Airbags latéraux AV/AR

  • Système d&#039;alerte acoustique pour véhicules (AVAS)

Equipements de confort

  • Verrouillage centralisé

  • Sièges AV Confort (8 positions, électriques)

  • Vitres AV électriques

  • Volant multifonction chauffant en cuir avec sélecteur de mode

  • Sièges AR électriques (2+1)

  • Sièges AV chauffants

  • Points de fixation ISOFIX/I-Size sur les sièges AR extérieurs

  • Partie inférieure et base des rétroviseurs extérieurs en Noir

  • Contour des vitres latérales en aluminium

  • Pare-brise avec vitrage à isolation thermique

  • Ceintures de sécurité Noir

  • Ceintures de sécurité automatiques à trois points avec prétensionneur réversible

  • Volant avec réglage manuel de l&#039;inclinaison et de la hauteur

  • Aide au stationnement avec vue panoramique 2D

  • Régulateur de vitesse adaptatif

  • Climatisation 2 zones avec pré-climatisation au stationnement

  • Module de navigation pour Porsche Communication Management

  • Radio numérique (DAB +)

  • Stationnement automatique avec vue panoramique 2D

Esthétique / Carrosserie

  • Jantes Cayenne Aero 20&quot;

  • Jantes peintes en Noir (hautement polies)

  • Becquet de toit en couleur extérieure et partie inférieure en Noir (finition brillante)

  • Ciel de toit et montants A/B en tissu

  • Toit en aluminium

  • Sans barres de toit

Autres équipements

  • Baguettes de seuil de porte en aluminium avec désignation du modèle

  • Pack d&#039;accentuation Noir

  • ESP

  • Transmission à vitesse unique

  • Pack Intérieur Laser en Argent Ombre

  • Désignation du modèle et désignation latérale &quot;electric&quot; en Argent

  • Groupe motopropulseur Porsche E-Performance avec moteur synchrone à aimant permanent sur les

  • Phares matriciels à LED

  • Sound Package Plus

  • Boulons de roue antivol

  • Centre des roues avec écusson Porsche en monochrome

  • Poignées de portes peintes en couleur extérieure

  • Bandeau lumineux avec lettering &quot;PORSCHE&quot;

  • Pare-soleil pour le conducteur et le passager

  • Pédalier en acier inoxydable

  • Eclairage d&#039;ambiance et de communication

  • Tapis de sol AV/AR

  • Reconnaissance des panneaux de signalisation

  • Systèmes d&#039;appel d&#039;urgence eCall et bCall

  • Hayon automatique avec commande gestuelle

  • Filtre à pollen/particules avec filtre à charbon actif

  • Fermeture assistée des portières - Soft Close

  • Protection des piétons

  • Préparation pour système d&#039;attelage

  • Servotronic Plus

  • Suspension pneumatique adaptative avec système de nivellement et réglage de la hauteur avec Porsche

  • Système de freinage avec étriers de frein Noir

  • Batterie Performance

  • Pack mémoire pour le conducteur

  • Pack Non-Fumeur

  • Triangle de signalisation

  • Porsche Connect

  • Chargeur embarqué AC avec une puissance de charge allant jusqu&#039;à 11kW

  • Câble de recharge pour recharge sur chargeurs à courant alternatif, longueur 6 m (jusqu&#039;à 22 kW)

  • Pneumatiques été 20&#039; pouces

  • Porsche Entry

  • Porsche Digital Key

  • Carrosserie SUV

  • Valve TPM en Noir

Options disponibles

  • BOSE Surround Sound-System

     : 

    1416 €

  • Burmester High-End Surround Sound System

     : 

    6042 €

  • Rétroviseurs extérieurs peints en Noir (finition brillante)

     : 

    540 €

  • Climatisation automatique 4 zones

     : 

    888 €

  • Sièges AV et AR chauffants

     : 

    474 €

  • Ecusson Porsche sur appuis-têtes

     : 

    480 €

  • Toit ouvrant panoramique

     : 

    1813 €

  • Ceintures de sécurité Rouge Bordeaux

     : 

    492 €

  • Jantes peintes en Noir (finition brillante)

     : 

    1200 €

  • Ecusson Porsche sur appuie-tête AV

     : 

    300 €

  • Désignation du modèle peint en Noir (finition brillante)

     : 

    300 €

  • Porsche Electric Sport Sound

     : 

    504 €

  • Vitrage AR fumé

     : 

    522 €

  • Vitrage insonorisant et thermo-isolant avec vitrage AR fumé

     : 

    1547 €

  • HomeLink (système d'ouverture de porte de garage)

     : 

    288 €

  • Ventilation des sièges AV

     : 

    1067 €

  • Roues AR directrices

     : 

    1716 €

  • Kit anti-crevaison

     : 

    0 €

  • Contour des vitres latérales en Noir (finition brillante)

     : 

    347 €

  • Ventilation des sièges à l'AV et à l'AR

     : 

    2088 €

  • Rampes de pavillon en aluminium

     : 

    587 €

  • Affichage de la boussole sur le tableau de bord

     : 

    408 €

  • Jantes peintes en Gris Vésuve

     : 

    1200 €

  • Préparation pour Porsche Dashcam

     : 

    121 €

  • Suppression de la désignation du modèle

     : 

    0 €

  • Jantes peintes en Bleu Indigo

     : 

    1200 €

  • Jantes peintes en Rouge Pyro

     : 

    1200 €

  • Système de qualité de l'air

     : 

    426 €

  • Jantes peintes en Noir (finition satinée)

     : 

    1200 €

  • Phares HD Matrix LED

     : 

    2273 €

  • Extincteur

     : 

    151 €

  • Ecran passager

     : 

    1968 €

  • Lettering PORSCHE sur l'accoudoir de la console centrale

     : 

    323 €

  • Rampes de pavillon en aluminium Noir

     : 

    587 €

  • Fixation ISOFIX/I-Size sur la place du passager AV

     : 

    60 €

  • Pare-brise chauffant

     : 

    732 €

  • Ceintures de sécurité Bleu Arctique

     : 

    492 €

  • Volant Sport GT chauffant en Race-Tex avec sélecteur de mode

     : 

    444 €

  • Affichage tête haute en réalité augmentée

     : 

    2412 €

  • Ceintures de sécurité Beige Calcaire

     : 

    492 €

  • Aeroblades en carbone

     : 

    3600 €

  • Centre des roues avec écusson Porsche en couleur

     : 

    162 €

  • Fond du chronomètre Sport Chrono / Boussole et compte tours en Rouge Bordeaux

     : 

    540 €

  • Fond du chronomètre Sport Chrono / Boussole et compte tours en Bleu Arctique

     : 

    540 €

  • Bandeau lumineux avec lettering PORSCHE en Noir

     : 

    841 €

  • Bandeau lumineux avec lettering "PORSCHE" en Bleu Glacier

     : 

    841 €

  • Ecusson Porsche sur l'accoudoir de la console centrale

     : 

    323 €

  • Store à enroulement électrique pour les vitres latérales AR

     : 

    660 €

  • Sièges Sport Plus adaptatifs (18 positions, électriques)

     : 

    1638 €

  • Prise 230V dans le coffre à bagages

     : 

    157 €

  • Rétroviseurs peints en couleur extérieure

     : 

    540 €

  • Ciel de toit et garniture des montants A/B/C en Race-Tex Noir

     : 

    1848 €

  • Désignation du modèle sur l'accoudoir de la console centrale

     : 

    323 €

  • Poignées de portes peintes en Noir (finition brillante)

     : 

    240 €

  • Suppression des stickers latéraux

     : 

    0 €

  • Fond du chronomètre Sport Chrono / Boussole et du compte-tours en Blanc

     : 

    540 €

  • Sièges Confort à l'AV (14 positions, électriques) avec Pack mémoire

     : 

    1254 €

  • Jantes en Or Californie

     : 

    1200 €

  • Fond du chronomètre Sport Chrono/boussole et du compte-tours en Beige Calcaire

     : 

    540 €

  • Volant Sport GT chauffant en cuir avec commutateur de mode

     : 

    276 €

  • Drive Assist

     : 

    1176 €

  • Préparation à la recharge à induction Porsche

     : 

    228 €

  • Coussins confort AR

     : 

    216 €

  • Surfaces chauffantes et sièges chauffants AV/AR

     : 

    942 €

  • Mood Modes

     : 

    240 €

  • Vide-poche amovible

     : 

    54 €

  • Aide au stationnement avec vue panoramique 3D et mémorisation du stationnement

     : 

    516 €

  • Porte document de bord sur mesure

     : 

    768 €

  • Porte-documents personnalisable

     : 

    385 €

  • Tapis de sol sur mesure

     : 

    1164 €

  • Tapis de sol personnalisés

     : 

    581 €

  • Clé du véhicule sur mesure avec étui

     : 

    696 €

  • Clés du véhicule personnalisable avec étui

     : 

    456 €

  • Clé du véhicule personnalisée peinte avec étui

     : 

    456 €

  • Pare-soleil doubles

     : 

    107 €

  • Poignées de pavillon en Race-Tex avec coutures décoratives

     : 

    841 €

  • Poignées de pavillon en cuir avec coutures décoratives

     : 

    841 €

  • Panneaux latéraux de la console centrale en Race-Tex avec coutures décoratives

     : 

    1140 €

  • Panneaux latéraux de la console centrale en cuir avec coutures décoratives en couleur

     : 

    1140 €

  • Volant Sport GT chauffant en cuir avec inserts en carbone (finition satinée)

     : 

    900 €

  • Ceintures de sécurité Lavande

     : 

    492 €

  • Phares HD-Matrix LED teintés

     : 

    2747 €

  • Phares HD Matrix LED en Bleu Glacier

     : 

    2747 €

  • Vitrage insonorisant et thermo-isolant AV

     : 

    581 €

  • Vitrage insonorisant et thermo-isolant AV avec vitrage AR fumé

     : 

    1105 €

  • Etriers de frein en Noir (finition brillante)

     : 

    827 €

  • Désignation du modèle peinte en couleur extérieure AR

     : 

    300 €

  • Désignation du modèle et désignation latérale "electric" peints en couleur extérieure

     : 

    300 €

  • Désignation du modèle et désignation "electric" peintes en Noir (finition brillante)

     : 

    300 €

  • Toit panoramique coulissant à occultation variable

     : 

    5280 €

  • Système d'attelage à extension électrique

     : 

    1283 €

  • Becquet de toit peint en Noir (finition brillante)

     : 

    391 €

  • Essuie-glace AR peint en Noir (finition brillante)

     : 

    204 €

  • Intérieur cuir partiel Noir

     : 

    0 €

  • Intérieur en cuir lisse Noir

     : 

    3324 €

  • Intérieur en cuir partiel Noir / Beige Calcaire

     : 

    361 €

  • Intérieur en cuir lisse bicolore Noir / Lavande

     : 

    3923 €

  • Intérieur en cuir lisse bicolore Noir / Gris Magnésium

     : 

    3923 €

  • Intérieur en cuir lisse bicolore Noir / Gris sauge

     : 

    3923 €

  • Intérieur en cuir lisse bicolore Noir / Rouge Bordeaux

     : 

    3923 €

  • Intérieur cuir lisse bicolore Noir / Beige Calcaire

     : 

    3923 €

  • Intérieur en cuir Club Espresso

     : 

    4667 €

  • Pneumatiques performance été 22"

     : 

    601 €

  • Jantes peintes en Brun Désert

     : 

    1200 €

  • Jantes peintes en Gris Téphra

     : 

    1200 €

  • Jantes Cayenne S Aero 20"

     : 

    1152 €

  • Jantes RS Spyder Design 21"

     : 

    2334 €

  • Jantes Aero-Design 21"

     : 

    2334 €

  • Jantes Cayenne Turbo Aero 21"

     : 

    2334 €

  • Jantes Cayenne Turbo Aero 21"

     : 

    2694 €

  • Jantes SportEdition Aero 22"

     : 

    4433 €

  • Jantes Cayenne SportTechno 22"

     : 

    4500 €

  • Jantes Cayenne Exclusive Design 22 " peintes en Noir (finition brillante) avec Aeroblades

     : 

    3834 €

  • Jantes Cayenne Exclusive Design 22 " peintes en Noir (finition satiné) avec Aeroblades

     : 

    3834 €

  • Jantes Cayenne Exclusive Design 22 " peintes en Noir (finition brillante) avec Aeroblades

     : 

    4433 €

  • Clés du véhicule personnalisables et peintes avec étui

     : 

    456 €

  • Peinture métallisé Blanc Carrara

     : 

    1164 €

  • Peinture métallisé Gris Dolomite

     : 

    1164 €

  • Peinture métallisé Gris Vanadium

     : 

    1164 €

  • Peinture métallisé Bleu Algarve

     : 

    1860 €

  • Peinture métallisé Or Madère

     : 

    1860 €

  • Peinture métallisé Vert Mystique

     : 

    1860 €

  • Peinture unie Blanc

     : 

    0 €

  • Peinture métallisé Noir Chromite

     : 

    0 €

  • Peinture Slate Grey Neo

     : 

    3540 €

  • Peinture métallisé Monteverde

     : 

    3540 €

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