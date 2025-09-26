Ces occasions qui ne décotent pas - En direct du Salon de Lyon 2025

Le hall 3 du parc des expositions Eurexpo de Lyon, où se déroule en ce moment le salon automobile, est en grande partie réservé aux véhicules d'occasion. Sur 7 000 m2, ce sont près de 200 véhicules qui sont à la vente, et cherchent à trouver preneur. Et si toutes les occasions sont chères en ce moment, même si les prix se sont calmés ces derniers temps, il en est certaines qui affichent des prix pour le coup vraiment élevés.

Entre autres modèles qui affichent des prix très proches du neufs, nous sommes tombés sur un Dacia Duster 2. On le savait, les Dacia décotent très peu, mais un prix à 19 990 € pour Duster 1.3 TCe 150 Prestige de 2022 et affichant moins de 34 000 km (certes peu), c'est placé haut.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies youtube en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies youtube

Le prix neuf de ce modèle, hors option, était de 23 400 €. On a donc une décote de - 15 % seulement, peut-être - 18 % à - 20 % si quelques options avaient été souscrites. Et - 20 %, c'est normalement la décote au bout d'un an et 15 000 km environ ! Si ce Duster était un Renault Captur, il aurait décoté de 40 voire 45 % !

Acheter une Dacia, comme certains modèles allemands, est donc un bon placement. Ou du moins, sans parler de placement, le moyen de limiter la casse lors de la revente.

Le Duster 2 1.3 TCe 150 est en tout cas une bonne proposition, un excellent rapport qualité/prix. La mécanique est volontaire, sobre et en plus, fiable comparée au précédent 1.2 TCe. Cette génération de Duster avait aussi amélioré sa finition, même si ça reste basique, et son équipement. Les propriétaires en sont en tout cas globalement ravis, si l'on se penche sur tous les retours que vous pouvez retrouver dans nos avis de propriétaires.