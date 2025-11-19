Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
ActualitE

Cette nouvelle voiture électrique espère humilier les F1 thermiques

Dans Ecologie / Electrique / Véhicules électriques

Cédric Pinatel

Oui, cette étrange Lola-DGR deviendrait tout simplement la voiture la plus performante de la planète sur circuit. Mais attention, pour l’instant il ne s’agit que d’un projet dont les vrais tests n’ont pas débuté.

Cette nouvelle voiture électrique espère humilier les F1 thermiques
Voici la Lola-DGR, une monoplace qui serait théoriquement capable de rouler bien plus vite qu'une Formule 1 sur le circuit de Monaco.

Il n’existe rien de plus performant qu’une Formule 1 pour l’instant sur circuit. Porsche a bien essayé de concevoir une 919 Evo spéciale pour battre les monoplaces de Lewis Hamilton et ses collègues notamment sur la piste de Spa-Francorchamps, mais elle a été battue l’année suivante par les Formule 1 sur le même tracé. Indycar, Hypercar, Super Formula japonaise… aucune autre voiture de course n’est capable de signer des chronos à la hauteur d’une Formule 1 sur circuit (même si certaines voitures homologuées pour la route peuvent accélérer plus fort en ligne droite de 0 à 300 km/h).

La Formula E n’est pas non plus capable d’égaler les performances de la Formule 1, même si elle va devenir plus efficace à partir de la saison 2026-2027 grâce à l’arrivée d’une nouvelle monoplace de quatrième génération augmentant la puissance et dotée pour la première fois de quatre roues motrices.

La Lola-DGR pourrait devenir la voiture la plus rapide du monde à Monaco !

Mais attention, sur le papier cette étrange Lola-DGR sortie de nulle part peut tout casser. Conçue par le spécialiste britannique des voitures de course Lola en association avec le Brésilien Lucas Di Grassi, ancien pilote de Formule 1 et actuel pilote de Formula E, cette monoplace revendique des performances ahurissantes.

Notez le travail sur les soubassements de la voiture et les roues carrénées.
Le constructeur (et le pilote) ne dévoilent aucun chiffre de puissance ni de performances, mais ils affirment que d’après les simulations virtuelles cette monoplace électrique serait plus rapide de 4,3 secondes sur le circuit de Monaco par rapport au record de la piste actuellement détenu par la Formule 1 McLaren de Lando Norris. Sur un tour à 1 minute et 10 secondes, cela serait absolument colossal !

Il faudrait prouver tout ça

Disposant d’une carrosserie et de soubassements favorisant l’efficacité aérodynamique absolue (avec des roues carénées, des flasques et des circuits sous la voiture très poussés), elle dominerait ainsi les voitures thermiques (hybrides) les plus performantes du monde sur circuit avec une mécanique 100 % électrique. Et elle a évidemment l’avantage de ne devoir se conformer à aucune réglementation technique.

Hélas, on n’a pour l’instant aucun détail technique sur l’auto.
Reste à savoir si Lola et Lucas di Grassi prévoient sérieusement de construire cette machine et de prouver ce qu’elle vaut sur circuit. Ce sera ça, le plus difficile…

Cette voiture ne répond à aucune réglementation technique, contrairement aux Formule 1 et Formula E.
