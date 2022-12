Chez Volkswagen, la conduite autonome attendra

Comme la plupart des autres grands groupes automobiles, Volkswagen met actuellement le paquet sur les voitures électriques et le développement de nouvelles technologies comme la conduite autonome. Mais les Allemands doivent faire face à quelques problèmes internes : après le départ d’Herbert Diess il y a quelques mois et l’arrivée d’Oliver Blume à la tête du géant de Wolfsburg, le nouveau patron doit composer avec des projets en-deçà des attentes pour l’instant.

Pour optimiser les finances du groupe, le développement de la toute nouvelle plateforme SSP conçue pour les voitures électriques grand public aurait été reporté d’au moins deux ans, Volkswagen préférant finalement faire évoluer la plateforme MEB actuelle et la faire durer un peu plus longtemps. Quant aux projets Trinity et Artemis, visant à concevoir des modèles à l’approche révolutionnaire au sein des marques Volkswagen et Audi, ils seraient eux aussi retardés en raison de recherches et d’avancées décevantes pour ces projets. On évoquait initialement une date de sortie en 2024 pour l’Audi et avant 2026 pour la Volkswagen mais décision aurait été prise de les décaler afin de se focaliser d’abord sur d’autres priorités, comme le développement de nouveaux systèmes logiciel.

La conduite autonome de niveau 4 attendra

En 2021, Audi voulait concevoir le plus rapidement possible une automobile électrique disposant d’un système de conduite autonome de niveau 4, permettant d’aller très loin dans l’automatisation du pilotage. Mais il faudra finalement attendre au moins la fin de la décennie pour arriver à une homologation de ces systèmes, sans date précise de mise sur le marché d’après les journalistes d’Automotive News. Cette conduite autonome de niveau 4 existe déjà chez Mercedes mais pour l'instant, elle ne peut être utilisée que dans un seul endroit au monde (un parking aménagé spécialement à l'aéroport de Stuttgart).