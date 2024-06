Citroën et Dacia s'affrontent et deux nouveautés pas vraiment électriques voient le jour

Avec son C3 Aircross, Citroën s'attaque frontalement à Dacia

Jusqu'ici, il régnait, seul au monde. Mais au royaume du low-cost, Dacia n'est désormais plus seul. Avec son nouveau C3 Aircross, Citroën entend bien revendiquer sa part du gâteau de l'abordable. En a-t-il les moyens ? Côté prix, oui, et côté qualité, pour Olivier Pagès qui l'a examiné, Citroën tient peut-être la bonne recette pour les familles au budget limité. D'autant que les tarifs de l'engin ont été calculés au plus juste : c'est dire juste en deçà du Duster en entrée de gamme.

Chez Bugatti, un tourbillon emporte la Chiron

Une nouveauté de Molsheim enflamme toujours la toile. Même si la nouvelle Bugatti Tourbillon a plutôt été conçue du côté de Sveta Nedelja, près de Zagreb, siège de Rimac, désormais aux commandes des destinées de la marque avec Porsche. Elle s'appelle Tourbillon en hommage aux mécaniques d'horlogerie de luxe et ses cadrans s'en inspirent. Son style est loin des Bugatti d'antan mais plutôt proches des dernières créations. Elle sera hybride pour développer 1 800 ch. Sera-t-elle, grâce à cette béquille électrique exemptée de malus ? Pas sûr que ses rares clients prêts à dépenser les 3,8 millions d'euros nécessaires, se posent réellement la question.

Des nouveautés loin d'être 100 % électriques

C'est le SUV premium le plus vendu au monde. Pour autant, le nouveau BMW X3, s'il dit oui à l'hybride, répond non au 100% électrique. Il en va également ainsi de la Fiat 500 qui n'est pas réellement nouvelle puisque la version actuelle date de 2020. En revanche, la petite italienne va rétrograder dès 2026 avec la 500 ibrida qui, comme son nom l'indique sera dotée d'un moteur bel et bien thermique, mais légèrement hybridée. Si ce n'est pas une marche arrière de l'industrie automobile, cela y ressemble bougrement.

Mondial de l'auto : le retour en grâce

C'est un curieux phénomène. À l'heure ou les salons de l'auto sont désertés par les marques, en témoigne le flop de celui de Genève en début d'année, voilà que le Mondial de l'automobile, qui se déroule dans 4 mois fait le plein d'exposants comme rarement depuis les grandes années. Alfa Romeo, Mini, Skoda, Volkswagen : on ne compte plus les absents de 2022 de retour au bercail cette année. Et comme le succès appelle le succès, les rares marques qui n'ont pas répondu présents, pourraient bien revenir elles aussi, de peur de rater un évènement important.

