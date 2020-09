Clio 5: le guide d'achat de la Renault la plus vendue - Salon de l’auto Caradisiac

Depuis son lancement au printemps 2019, la Renault Clio 5 est confortablement installée en tête des ventes en France, devant une concurrence affûtée. De la Peugeot 208 à la Volkswagen Polo en passant par les Toyota Yaris, Citroën C3 et autres Ford Fiesta (liste non exhaustive), le segment des citadines compte en effet de sacrées clientes.

dailymotion

Pourtant, aucune ne parvient à séduire autant que la Clio, qui cumule les atouts. Le premier est son design, à la fois sobre et acéré, qui modernise de façon très réussie celui de la version de précédente génération. Renault applique ici la même méthode que le groupe Volkswagen avec ses stars : quand une recette plait, inutile de la bouleverser.

Confortable et pratique, la Clio brille aussi par sa véritable polyvalence ville/route (même si les versions de base sCe 65 et 75 manquent logiquement un peu de souffle pour l’autoroute). On apprécie la qualité de filtration de ses suspensions, sa tenue de cap et son silence de fonctionnement. De plus, son volume de coffre de 391 litres est digne de certains modèles de la catégorie supérieure. Celui-ci tombe toutefois à 361 litres sur les versions diesel, réservoir d’AdBlue oblige, et à 301 litres sur la version hybride.

Une version hybride qui constitue d’ailleurs la grande nouveauté 2020 : baptisée E-tech, elle est propulsée par un 4 cylindres 1.6 d’origine Nissan fonctionnant de concert avec un moteur électrique de 48 ch, le tout placé sous l’autorité d’une transmission automatique à 6 rapports (et à crabots, comme une voiture de course !).

Forte de 140 ch, l’auto boucle le 0 à 100 km/h en 9,9 s et l’exercice du 80 à 120 km/h en 6,9 s, soit des performances à peine inférieures à celles de la version TCe 130 EDC, et avec une consommation moyenne annoncée de 4,3 l/100 km (contre 5,7 l/100 km à la TCe 130, facturée 1 100 € moins cher).

Tous nos essais et comparatifs consacrés à la Renault Clio 5

Essai vidéo - Renault Clio 5 (2019) : la reine de France

La Clio est votre voiture préférée depuis 2011. La citadine de Renault écrase de la tête et des épaules la concurrence depuis 9 ans. L’arrivée de la cinquième génération est donc un moment fort de l’année automobile. Premier essai au volant de la TCE 100 ch.

Essai - Renault Clio 1.3 TCe 130 (2019) : l'ambassade de France

Malgré un style très conservateur, la nouvelle Clio change du sol au plafond. Plateforme, technologies embarquées et intérieur ont totalement été repensés. Sans oublier l’arrivée d’une inédite version hybride, l’an prochain, qui devrait rafler la mise. L’objectif ? Rester la voiture la plus vendue dans l’Hexagone. Notre essai de la version Tce 130.

Essai vidéo - Renault Clio E-Tech (2020) : peut-elle combler 20 ans de retard dans l'hybride ?

Deux décennies après la première vague japonaise, Renault se prête enfin au jeu de l'hybride en proposant une déclinaison de sa superstar qu'est la Clio en une version à double motorisation essence/électrique baptisée E-Tech. Dans une position d'outsider à laquelle elle n'est pas habituée, peut-elle inquiéter les références de la catégorie ?

Essai - Renault Clio 1.0 TCE 100 ch X-Tronic : second choix automatique

Jusqu’à aujourd’hui si vous vouliez acheter une Clio en boîte automatique, vous étiez obligé de choisir une TCE 130 ch pourvue de la boîte EDC à double embrayage facturée au minimum 23 900 €. Ce temps est désormais révolu puisque Renault nous propose une version moins onéreuse avec le TCE 100 ch vendue à partir de 20 000 €. Alors intéressant ou non ? Réponse.

Duels et comparatifs

Comparatif : Peugeot 208 PureTech 130 VS Renault Clio TCe 130 : match de la dernière chance

La Peugeot 208 a beau parader avec le titre de Voiture de l’Année en poche, elle ne parvient pas à venir à bout de sa meilleure ennemie, la Renault Clio, elle-même finaliste à ce prestigieux trophée d’ailleurs… Qu’il s’agisse des versions cœur de gamme ou des diesel destinées aux gros rouleurs, la petite au Losange est toujours arrivée première, d’une courte tête. Ultime chance pour la Sochalienne, nous convaincre dans cette déclinaison cossue de 130 ch, boîte auto et finition « sportive ». Ça tombe bien, la Clio a pile ce qu’il faut pour répliquer.

Comparatif vidéo - 16 modèles testés : quelle est la meilleure citadine du marché ?

En 2020, les citadines vont représenter un quart des ventes de véhicules neufs en France. Ce segment est actuellement sous le feu de l’actualité puisque ses deux principales stars à savoir la Renault Clio et la Peugeot 208 viennent d’être renouvelées. Pour vous aider à y voir plus clair, Caradisiac a organisé un comparatif avec tous les acteurs du marché. Ils sont au nombre de 16. Alors quelle est la meilleure citadine du marché ? Réponse aujourd’hui.

Guide d'achat

Quelle Renault Clio 5 choisir ?

Que vaut la Renault Clio 5 en occasion?

La Renault Clio 5 arrive en occasion : star en devenir, malgré quelques soucis ?

C'est la meilleure vente sur le marché français depuis bien longtemps, et même si elle est attaquée par la Peugeot 208 en ce début d'année 2020, c'est une star, et elle devrait l'être aussi sur le marché de l'occasion. La Clio 4 était abordable, celle-ci le sera-t-elle aussi ? Connaît-elle des soucis de jeunesse ? Voyons cela.

Avis de propriétaires de Clio 5

La Renault Clio 5 en occasion Prix d'une Renault Clio neuve : de 14 100 à 26 200 € Prix d'une Renault Clio 5 d'occasion : de 11 800 € à 28 400 € Plus de 3 350 annonces de Renault Clio 5 d'occasion sur La Centrale. L'avis fiabilité de Caradisiac Elle est encore jeune cette dernière génération de Clio. Difficile donc d'établir un bilan définitif en termes de fiabilité c'est évident. Cependant, nous avons étudié les premiers retours des premiers propriétaires. Et ce n'est pas franchement la joie, confirmant en cela que Renault connaît dernièrement quelques soucis avec ses nouveaux modèles. Ainsi la Clio 5 expérimente de très nombreux problèmes électroniques. Ils sont aussi divers que variés. Cela va d'une batterie qui se décharge sans raison, à des soucis de capteurs, une tablette tactile qui devient noire en roulant puis se rallume, des soucis de connectivité, de mise à jour des cartes GPS, des équipements qui ne sont pas présents alors qu'ils devraient (commutation automatique feux de croisement/feux de route), des bips qui sonnent sans raison ni voyant, etc., etc. Côté mécanique c'est mieux mais quelques soucis épars aussi, donc une pédale d'embrayage qui grince, un démarreur qui peut tourner dans le vide... Bref, à surveiller de près, Renault doit réagir et mettre à niveau de nombreux modèle pour retrouver la confiance des clients.

