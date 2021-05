Clio, Golf, Focus : doit-on imaginer leur dire adieu ?

Depuis la sortie de la famille ID chez Volkswagen, il est de plus en plus fréquent de parler de l'avenir de la Golf avec les dirigeants de la marque allemande. Nous avons bien tenté de défricher le terrain avec Ralf Brandstätter, mais le PDG de VW est resté évasif. Il faut dire que la Golf 8 vient tout juste d'être lancée, et qu'une Golf 9 paraît plus que probable. Mais la voiture préférée des Européens ira-t-elle jusqu'au numéro 10 ? Pas sûr, avec une ID.3 qui remplit le même registre, et avec une famille de voitures électriques vouée à s'agrandir.

Chez Renault, la question se pose pour la Clio. Depuis deux ans maintenant, tous les fondamentaux du losange sont remis en question. La gamme RS aux oubliettes, la Mégane qui va être transfigurée, et le retour de la fameuse R5 qui nous amène à penser que Clio et R5 ne pourront pas forcément cohabiter des lustres.

Pour Ford, aussi, le mystère demeure concernant la Focus. Le constructeur américain va profiter de son partenariat avec VW pour produire des modèles électriques sur la base de la plateforme de l'ID.3.

Dans cette révolution galopante, les icônes automobiles que nous croisons depuis ce qui nous semble une éternité sur les routes pourraient au mieux faire la transition vers l'électrique. Ou, au pire, changer de nom, de carrosserie et de philosophie, ou carrément disparaître pour laisser la place à la jeunesse.