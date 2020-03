Comparatif - Renault Captur VS Skoda Kamiq : dans un mouchoir de poche

30 000 €. C’est désormais ce qu’il vous faudra débourser pour vous offrir le nec plus ultra du SUV urbain, même chez un constructeur généraliste. Les Renault Captur et Skoda Kamiq en font partie et assument cette inflation permise par les offres de financement (LLD, LOA). En « absorbant » uniquement la décote, les acheteurs peuvent viser plus haut. Reste-t-il un intérêt aux versions les moins huppées ? Pour près de la moitié des acheteurs particuliers, oui. D’autant plus que les finitions d’entrée de gamme ne jouent plus la carte du dépouillement total. Pour le tchèque, c’est même de l’histoire ancienne, puisqu’il débute avec une finition Active équivalente au deuxième échelon de la gamme de son rival français (Zen). Alors, dépourvus de leur bardage technologique et dans une finition moins pimpante, lequel reste le plus convaincant ? Réponse dans ce match opposant leur version trois-cylindres essence.

Aspects pratiques : Skoda dépassé sur son domaine de prédilection

C’est l’habituel point fort des modèles Skoda. Rendre leur habitacle accueillant, spacieux et truffé d’aspects pratiques. Le Kamiq ne déroge pas à cette tradition et se place directement comme l’un des mieux pensés du genre. Accès et espace à bord font référence dans la catégorie, le tout doublé d’une ergonomie toute germanique. Seulement voilà, le tchèque affronte aujourd’hui un rival qui cultive également un certain sens de l’accueil.

Chez Renault, le Captur dégaine un argument inconnu sur le Kamiq : la banquette arrière coulissante. Un élément proposé de série sur toutes les finitions, alors que le Kamiq d’entrée de gamme se passe de certaines attentions « Simply Clever » chères à la marque (tablette au dos des sièges avant, poubelle amovible, système de protections de porte, rangement sous les sièges).

Avec un deuxième rang amovible reculé au maximum, le Captur offre tout de même moins d’espace que le Kamiq, et ce dans tous les sens. En revanche, son coffre est déjà plus grand avec 422 l (400 pour le Kamiq). Ponctuellement il culmine à 536 litres lorsque la banquette est avancée.

Pratique Renault Captur 1.0 TCe 100 Zen Skoda Kamiq 1.0 TSI 95 Active Qualité de la finition















Rangements















Modularité















Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)















Longueur maxi de chargement















Places AR : longueur aux jambes















Places AR : largeur aux coudes















Places AR : garde au toit















Plancher plat















Note : 14,7 /20 13,8 /20 Explication des critères de notation



Équipement : deux politiques, mais un résultat équivalent

En démarrant à 20 270 € en finition Active, le Skoda Kamiq peut sembler cher face à un Captur affiché dès 18 600 € (Life). En réalité, le tchèque se passe totalement de vraie version d’entrée de gamme dépouillée. Son premier échelon est à mettre en face du deuxième niveau de finition du Renault, Zen, facturé 20 900 €. Avec un écart de prix ramené donc à 630 € à l’avantage du Kamiq. À ce tarif (trois-cylindres essence d’environ 100 ch et boîte manuelle cinq rapports), nos deux protagonistes se battent à armes égales niveau équipement.

Aide au maintien de voie, freinage automatique d’urgence, feux à LED, régulateur/limiteur de vitesse et climatisation font partie de la dotation de série. Les différences sont minimes et ne permettent pas de les départager. Avec son tarif légèrement inférieur, le Kamiq permet d’égaliser en tout point la dotation de son rival en y ajoutant les vitres arrière électriques et l’aide au démarrage en côté, tout en restant 300 € moins cher. Enfin, Le programme de commande de ce dernier est plus flexible (il n’enferme pas tous ses équipements dans des packs) et permet, contrairement au Captur Life, de se doter de quelques attentions comme les sièges avant chauffant, le toit vitré panoramique ou l’aide au stationnement avant.

Rapport prix/équipements Renault Captur 1.0 TCe 100 Zen Skoda Kamiq 1.0 TSI 95 Active Aides à la conduite















Conduite (liaisons au sol)















Confort















Multimédia















Style intérieur















Style extérieur















Note : 13 /20 13 /20 Explication des critères de notation

Budget : pour les mêmes bourses

Un prix catalogue très proche, une dotation de série équivalente, les Renault Captur et Skoda Kamiq se marquent à la culotte. Le chapitre budget n’est pas plus prompt à les départager avec des coûts de revient tout aussi similaire. Avec le tout nouveau cycle d’homologation WLTP et le barème de malus qui en découle, ces deux SUV se retrouvent dans la zone neutre (le malus se déclenche désormais nettement plus haut, à 138 g). Leur garantie couvre 2 ans (ou 150 000 km) et leur décote est très similaire avec un très léger avantage pour le Skoda. Le tchèque prend également une légère avance au niveau des consommations, avec 6,4 l/100 km, lorsque le Captur a affiché 6,7 l/100 km. Rien qui ne permet donc de désigner un net vainqueur.