Comparatif - Seat Leon VS Volkswagen Golf : conflit interne

D’un côté, une huitième génération de Volkswagen Golf qui, comme à son habitude, préfère l’évolution en douceur, sauf peut-être à bord. De l’autre, une Seat Leon qui change plus radicalement. Pariant sur une ligne plus sexy et un intérieur fleurant bon le premium. Nos deux protagonistes usent des mêmes arguments, mais ils ne résonnent pas de la même manière. La référence allemande se doit de maintenir son statut tout en gardant ses concurrentes à bonne distance.

Mais sa rivale la plus menaçante est finalement cette ambitieuse espagnole qui met les petits plats dans les grands pour ne plus jouer les outsiders. Ce qui les différencie finalement le plus, c’est le prix. À l’avantage de la Seat évidemment… Pour le prix d’une belle finition FR toute équipée, il faudra se contenter d’une Golf en finition intermédiaire Style, qui reste toujours plus chère. Que lui reste-t-il ? Réponses dans ce comparatif opposant leur version essence de 150 ch et boîte automatique.

Aspects pratiques : une Golf spacieuse, mais pas autant que la Leon

Techniquement très proches, Golf et Leon reposent toutes deux sur la même plateforme MQB Evo. Mais cette unité modulaire est exploitée différemment par les deux cousines. Si la Golf a préservé son gabarit compact (4,28 m), la Seat Leon s’efforce d’améliorer son habitabilité en rallongeant son empattement (7 cm). À bord, cet écart se fait sensiblement sentir avec un espace aux jambes franchement plus généreux.

Un très bon point pour l’espagnole qui garde une longueur moyenne pour la catégorie (4,37 m). Pour le reste (largeur aux coudes, garde au toit…), les cotes sont similaires. La Golf reste une bonne élève en la matière, mais elle doit rendre les armes face à une Leon faisant office de nouvelle référence chez les compactes. Côté coffre, nos deux rivales offrent 380 litres de chargement. Un volume moyen pour le segment.

Les similitudes entre les deux modèles se poursuivent au premier rang avec une ambiance intérieure très proche, et une qualité de fabrication qui n’appelle aucune critique. Là encore, l’espagnole comble l’écart avec des efforts visibles face à la une Golf qui stagne dans ce domaine. En revanche, elles pèchent toutes les deux par une ergonomie qui laisse franchement à désirer. L’atmosphère épurée qui résulte de la chasse aux commandes physiques rend certaines manipulations hasardeuses. Climatisation et réglages audio par exemple nécessitent de quitter la route des yeux plus longtemps.

Note : 13,3 /20 13,8 /20 Explication des critères de notation

Équipement : des options plus nombreuses et plus chères chez Volkswagen

Pour notre essai, nous avons tenté de garder un tarif proche entre ces deux compactes. Dans la gamme Seat, nous avons opté pour la finition la plus haute, FR, à la présentation plus sportive. Elle est affichée à 32 940 €. Chez Volkswagen, la Golf ne propose que trois niveaux de finitions (quatre pour la Leon), et nous avons choisi le pallier intermédiaire Style, facturé 35 365 €.

Dans les deux cas, l’équipement est généreux puisqu’elles « offrent » le freinage automatique d’urgence, l’aide au maintien de voie active, les feux LED, la recharge smartphone par induction, le tableau de bord digital de 10,25 pouces, la climatisation automatique à trois zones. Déjà 2 500 € plus chère dans cette finition moins huppée, la Golf facture en sus l’accès et démarrage mains libres (470 €), la caméra de recul (315 €) ou l’assistant au créneau (230 €). Des équipements fournis d’office sur la Leon. Quant aux options de l’espagnole, elles sont systématiquement moins chères que dans le catalogue Volkswagen : 1 080 € pour le toit ouvrant (contre 1 140 €), 395 € pour les sièges avant chauffants (contre 590 €), 665 € pour l’amortissement piloté (contre 1 100 €).

Ainsi richement dotées, l’écart de prix dépasse les 4 000 €. La Golf se rattrape – un peu – en proposant le régulateur de vitesse adaptatif, la reconnaissance des panneaux et le centrage dans la voie en série alors qu’ils sont facturés dans un pack à 690 € pour la Leon. L’allemande garde aussi pour elle quelques exclusivités comme l’affichage tête haute ou le Car2X (un système permettant aux véhicules connectés de communiquer entre eux. Peu utile pour le moment).

Note : 17 /20 16,7 /20 Explication des critères de notation

Budget : meilleure valeur résiduelle pour la Golf

Avec un budget d’achat plus costaud que la Volkswagen Golf peine à justifier par ses prestations, l’allemande devra convaincre autrement. La cote soutenue en occasion du modèle phare de Wolfsburg sera un petit plus à la revente, même si la réputation de la Leon tend à réduire l’écart. Les offres de leasing permettront également de « noyer » cette différence dans des mensualités qui rembourseront une dépréciation moins rapide. Pour le reste, qu’il s’agisse de la garantie, du malus (neutre dans les deux cas), ou des tarifs ateliers (un poil plus élevés chez Volkswagen), les deux cousines affichent les mêmes arguments.