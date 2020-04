Comparatif - Volkswagen Golf 8 vs BMW Série 1 :  bousculer l'ordre établi

A cette époque où la raison prime sur la passion, BMW a fait le choix de bouleverser la conception de sa berline compacte. La troisième génération de Série 1 met au placard ses 6 cylindres en ligne et n’offre désormais que des 4 cylindres. Ce sont dorénavant les roues avant qui animeront la compacte de Munich, puisqu’elle abandonne aussi la propulsion. Autant d’éléments qui la rapprochent étroitement de sa compatriote, la Volkswagen Golf. Cette dernière n’a pas officiellement le statut « premium », mais elle s’en rapproche, dans les prestations comme dans les prix. Pour preuve, elle est ici plus chère que la BMW : Série 118 d BVA Edition Sport (37 300 €)/Volkswagen Golf 8 (37 800 €).

Le changement de plateforme de la Série 1 a transformé sa silhouette. Elle perd ses cotes de berline pour lorgner sur celles d’un monospace avec un capot très court, une ceinture de caisse très élevée et une hauteur plus importante. Elle ne fait pas l’unanimité chez les amoureux de la marque, surtout avec ses haricots XXL et ses galbes, mais ses ventes se portent plutôt bien. Il est encore tôt pour parler de succès, car elle est arrivée en concession il y a seulement quelques mois, mais elle semble répondre aux attentes de la marque avec une moyenne de 10 000 exemplaires vendus par mois sur le Vieux Continent. Face à elle, la Golf est une cash machine. Elle se vend trois fois plus (30 000 exemplaires en moyenne/mois) et domine non seulement sa catégorie mais le continent entier ! La 8 génération est lancée ce printemps et comme à son habitude elle reste prudente en matière de design. La silhouette cubique avec des montants arrière XXL et un hayon coupé au cordeau demeurent. Les principaux changements esthétiques concernent le capot davantage plongeant, les optiques affinées intégrant des projecteurs full LED et sur la partie arrière des feux redessinés. C’est très léger.

La Série 1 donne un petit coup de jeune à son intérieur en reprenant le cockpit de la nouvelle Série 3. Il se compose d’une instrumentation numérique (analogique sur les versions de base) et d’une tablette tactile grand format parfaitement implantée dans le paysage. L’ensemble est toujours très orienté vers le conducteur, spécialité de BMW et surtout ergonomique. Volkswagen a en revanche tout bouleversé. La planche de bord est désormais horizontale et elle intègre de série deux écrans numériques. Le premier de 10’’ se situe derrière le volant, et le second (8,25’’ de base et 10’’ sur les finitions hautes) en enfilade. Ce dernier est le centre névralgique de la Golf. Il commande la température, le multimédia et les assistances à la conduite. Le conducteur est en revanche contraint d’effectuer plusieurs commandes détournant ainsi l’attention de la route alors que la Série 1 a conservé des boutons, moins esthétiques, mais bien plus pratiques.

Pratique : une Golf indétrônable

On pensait que le changement d’architecture de la Série 1 profiterait essentiellement à l’espace à bord, malheureusement le gain pour les occupants est minime. Seul le rapport encombrement/habitabilité progresse car malgré une longueur plus contenue et un empattement plus court que l’ancienne génération, BMW est parvenue à améliorer de quelques millimètres l’espace aux places arrière, notamment aux jambes et à la tête. Face à la Golf, cela ne suffit pas.

La compacte de Wolfsburg domine sa compatriote offrant à ses passagers davantage d’espace aux jambes, aux épaules et à la tête. Il en va de même pour son volume de coffre.Sur le papier la Golf et la Série 1 affichent une égalité parfaite (380 litres) mais précisons que sur ce volume global BMW prend en compte le compartiment situé sous le plancher de coffre (environ 60 l), qu’il est impossible de moduler. Au final, la soute cube 320 litres + 60 litres sous plancher alors que la Golf, elle, propose 380 litres de base avec un logement additionnel pour une roue de secours (non pris en compte dans le volume). Du côté des rangements, les deux compactes se rendent coup pour coup. Et pour ce qui est de la présentation, c’est la même chose.

L’environnement de la Série 1 est sobre et habillé de matériaux valorisants comme le cuir, le carbone ou encore l’aluminium. Qualité de fabrication et ergonomie y gagnent, avec un éclairage d’ambiance très travaillé et personnalisable et, pour la première fois, un large toit vitré panoramique. La Golf alterne le très bon avec des plastiques moussés et de l’aluminium mais aussi le moins bon comme les pastiques durs sur les parties basses et des plastiques laqués sur les entourages d’écrans.

Au décompte des points, la Golf remporte la partie pratique

Note : 15,1 /20 11,8 /20 Explication des critères de notation

Budget : deux gros investissements



Voici deux mauvais élèves en matière de budget. Les prix d’achat de nos deux protagonistes sont loin d’être abordables, puisqu’il tourne autour de 35 000 €. Cependant, la Golf est encore un peu plus chère, étonnamment, que la BMW. La Golf se détache grâce à sa consommation mixte homologuée (cycle WLTP) plus basse de 3,9 l/100 km contre 5 l/100 km pour la Série 1. Les deux concurrentes passent outre le malus écologique avec des rejets de CO2 contenus (130 g de CO2/km pour la Série 18d et 114 g de CO2/km pour la Golf 2.0 TDi). Ensuite, toutes les deux bénéficient d’une garantie très basique, soit deux ans. La Série 1 se rattrape en se dotant d’un moteur équipé d’une chaîne de distribution, tandis que celui de la Golf est équipé d’une courroie, destinée à être remplacée en cours de vie. Précision : la préconisation de remplacement est éloignée (environ 150 000 km). Pour finir, si les deux marques sont au coude à coude en termes de décote, la Golf étant avantagée par son image de marque en béton, la Série 1 perd un point sur l’item fiabilité/coûts de réparation, essentiellement à cause de tarifs d’entretien très élevés dans le réseau BMW.

Au final, la Golf remporte le chapitre budget.

Note : 14,5 /20 12,3 /20 Explication des critères de notation

Equipement : trop d'options, dans les deux cas

On n'est pas habitués à comparer une Volkswagen Golf à une BMW Série 1 et encore moins que cette première s'affiche à un tarif plus élevé que la seconde à finitions proches, à 37 800 € en Style First contre 37 300 € en Edition Sport. Surtout que l'équipement de série de la compacte de Wolfsburg présente quelques petites lacunes par rapport à la bavaroise qu'il faut aller combler dans le catalogue des options : le système d’assistance aux manœuvres de stationnement en créneau et en bataille « Park Assist » à 230 € et la caméra de recul à 315 €, soit 545 € supplémentaires à régler.

Mais attention, côté BMW, le fossé est bien plus grand pour égaler la dotation de sa compatriote puisqu'il faudra notamment ajouter le Drive Assist à 760 € pour l'alerte d'angles morts, le pack Connected Drive à 1 450 € pour obtenir l'instrumentation et l'écran central de 10,25 pouces, la recharge de smartphone par induction et les services connectés, le pack Advanced Full LED à 510 € pour les projecteurs intelligents et l'éclairage d'intersection, la climatisation automatique bizone à 560 € et enfin le régulateur de vitesse adaptatif ACC Plus à 460 €. Soit un total de 3 740 € !

Pas besoin de sortir la calculatrice pour annoncer alors la victoire haut la main de la Volkswagen Golf dans cette partie prix/équipements, avec un avantage supérieur à 2 000 €.