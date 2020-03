Coronavirus - Qu'en est-il du délai pour effectuer un stage de récupération de points ?

La question d'un lecteur

"Que compte faire le gouvernement pour ceux qui n'ont quasiment plus de points sur leur permis et qui ne peuvent pas faire de stage pour récupérer des points, en cette période de confinement, tout en prenant le risque d'en perdre à nouveau car ils ont une activité professionnelle qui les oblige à être sur la route au quotidien ? Le gouvernement va-t-il suspendre la perte de point(s) ou va-t-il réduire la durée d'attente actuellement d'un an pour repasser un stage ?"

Le stage de sensibilisation à la Sécurité routière, c'est quoi ? Ce stage, qui se déroule sur deux jours, permet de récupérer jusqu'à 4 points dans la limite des 12 points maximum du permis de conduire. Il peut être effectué une seule fois par an, dans n'importe quel département. La participation à un tel stage peut être volontaire, ou proposé par un juge en remplacement d'une sanction. Ce stage est même obligatoire lorsque le titulaire d’un permis probatoire a commis une infraction entraînant la perte d’au moins trois points. Son coût moyen est d'environ 200 euros.

Excellente question ! Si l'on en croit l'une des ordonnances prévues par la loi d'urgence du gouvernement et publiées ce jeudi au Journal Officiel, il semblerait bien que le délai d'un an pour effectuer un stage de récupération de point(s) soit prolongé. Selon ce texte, les conducteurs concernés sont ceux dont la date de stage devait intervenir entre "le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire" ; date de cessation que nous ne connaissons donc pas encore… Mais à partir de là, ceux-ci devraient disposer de "deux mois" pour l'effectuer.

Ça me paraît être un minimum. Car il faut se préparer à des délais d'attente allongés quand les sociétés qui dispensent ce genre de stages vont pouvoir reprendre leur activité. C'est pourquoi je recommande aux automobilistes concernés de se montrer des plus diligents.

Dès maintenant, ils peuvent essayer de contacter les sociétés en question, par mail par exemple, et bien sûr, dès la levée du confinement, qu'ils ne tardent pas à prendre rendez-vous. Autant que possible qu'ils essaient de laisser des traces écrites (d'où cette proposition d'envoyer des mails quand cela est faisable). Le cas échéant, ils pourront plaider le cas de force majeure pour contester d'éventuelles décisions d’invalidation de leur permis de conduire, en présentant toutes ces pièces.

Il faut bien comprendre que la perte de point(s) n’intervient pas à la date de la commission de l’infraction, ni même à celle du paiement de l’amende correspondante, mais seulement à la date d’enregistrement de celui-ci par les services du ministère de l’intérieur. Or, entre ces deux dates – celle du règlement et celle de son enregistrement – le délai est très variable.

En fonction, des décisions d’invalidation de permis de conduire pourraient donc intervenir durant la période de confinement, alors même que les conducteurs concernés avaient bien prévu de suivre un stage, pour échapper à de telles situations, ce dont ils ont été privés en raison de ce même confinement.

Pour confirmer que les prescriptions de l'ordonnance citée plus haut s'appliquent également bien aux délais pour effectuer ces stages, nous nous sommes rapprochés de la Sécurité routière. Et voici la réponse reçue:

"La période que nous traversons est exceptionnelle et a nécessité la mise en place d'un strict confinement qui s'impose à tous les usagers, notamment les usagers de la route qui ne doivent utiliser leur véhicule que dans des circonstances bien précises et limitées.

Durant cette période, les règles du code de la route doivent être respectées et encore plus qu'habituellement afin de ne pas surcharger les services de secours et toute la chaîne de soins, déjà très sollicitée par la crise du Covid-19.

Vous nous interrogez sur la prise en compte de la période de confinement dans certaines situations liées à la perte de points à la suite d'infractions routières.

La période que nous vivons entraîne des contraintes exceptionnelles pour toute la population. Il n'est pas envisagé de créer de dérogations aux règles du code de la route pour tenir compte de l'état d'urgence sanitaire.

Les usagers concernés devront attendre la fin de cette période pour s'inscrire à un stage de sensibilation à la sécurité routière ou repasser le permis de conduire. Rappelons que les examens du permis de conduire sont reportés et les écoles de conduite ont suspendus leur activité."

Bref, pour qui en aurait douté, il n'y a aucun passe-droit à espérer. Le mieux étant bien sûr de limiter les déplacements au strict minimum et, de ce fait, limiter tout risque de commission d'infraction. A plus forte raison quand son solde de points approche dangereusement de zéro.

