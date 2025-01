Cupra Tavascan : que vaut le SUV électrique espagnol en version d'appel ?

En version d'entrée de gamme, le Tavascan n'oublie rien d'important avec 7 airbags (dont central avant), alarme, projecteurs LED, clim auto trizone, jantes alliage 19'', vitres arrière surteintées, accès et démarrage mains libres, rétros extérieurs rabattables électriquement, volant sport multifonction chauffant, hayon électrique, navigation, chargement smartphone sans fil, système audio à 4 haut-parleurs, navigation connectée sur écran tactile HD 15", connectivité 4x USB-C et Bluetooth®, réplication sans fil (Apple CarPlay et AndroidAuto), freinage auto avec détection de piétons et cyclistes, conduite semi-autonome, surveillance d'angles morts et d'ouverture de portière, freinage anticollision arrière, feux de route auto, caméra de recul. Il fait même du zèle avec l'assistant aux manœuvres de stationnement avec radiocommande.

Equipements et options Version : 286 V 77 KWH Equipements de confort Sièges baquets noir asphalte en bimatière textile/TEP Esthétique / Carrosserie Jantes 19" Vulcano usinées Autres équipements Pneumatiques auto-colmatants Options disponibles Extension de garantie 1an / 30 000 km : 275 €

Extension de garantie 2 ans / 80 000 km : 530 €

Extension de garantie 3 ans / 100 000 km : 815 €

CUPRA Connect Plus 5 ans : 75 €

Extension de garantie 3 ans / 150 000 km : 1515 €

Pneumatiques toutes saisons 19" : 150 €

Pneumatiques toutes saisons 20" : 0 €

Peinture métallisée Gris Argent Blanc : 750 €

Peinture vernie Sable Atacama : 0 €

Peinture Personnalisée Bleu Tavascan : 1100 €

Peinture Personnalisée Gris Basalte : 1100 €