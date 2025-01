Cupra Tavascan : que vaut le SUV électrique espagnol en version d'appel ?

La concurrence : plutôt familiale…

Les SUV électriques "Fastback" sont plutôt rares. On désignera naturellement les cousins du groupe VW, en l'occurrence les Skoda Enyaq Coupé et VW ID.5, étonnamment plus chers en entrée de gamme, ou l'Audi Q4 e-Tron Sportback, exactement au même prix. Un prix qu'affiche également le Tesla Model Y, il est vrai plus encombrant. Outre ces quatre modèles, on pourrait citer le récent BMW iX2, mais le niveau de puissance inférieur de la version d'appel (204 ch) l'exclue d'emblée, ou encore le Kia EV6 mais, à batterie équivalente, le Coréen propose un rapport prix/puissance bien moins favorable, d'autant qu'il ne reçoit aucun bonus (53 690 € pour 229 ch).

À retenir : pour son originalité…

S'il permet de contenir les dépenses à l'achat, ce Tavascan ne bouleverse pas le segment par ses prestations routières, les autonomies et capacités de recharges étant dans la moyenne, et inférieures à ce que propose la référence Tesla Model Y Grande Autonomie, affichée au même prix. Mais pour ceux qui cherchent un véhicule plus original que l'Américain et que les cousins du groupe VW, il constitue une proposition intéressante grâce à un intérieur original et un comportement dynamique, du moins si le confort et l'ergonomie ne sont pas une priorité.

Caradisiac a aimé

Performances suffisantes

Motricité

Dynamisme

Diamètre de braquage

Accès au bonus

Caradisiac n'a pas aimé

Amortissement ferme

Direction avare en sensations

Absence de "frunk"

Ergonomie

Autonomie juste sur autoroute